Ambar impulsa a inserción laboral de mulleres con diversidade funcional no Barbanza

A Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional, entidade inclusiva con sede no Barbanza, anuncia a celebración da súas 'Xornadas de Emprego' para mulleres con diversidade funcional. Segundo explica Ambar, trátase dun evento deseñado específicamente para abordar os desafíos laborais ós que se enfronta este colectivo, e terá lugar o vindeiro luns, 28 de xullo ás 11:30 horas no Centro Social do Concello de Boiro.

Consciente das barreiras que moitas mulleres con diversidade funcional atopan no acceso e desenvolvemento do seu percorrido profesional, Ambar organiza estas xornadas co obxectivo de ofrecer un espazo de apoderamento e aprendizaxe. “Sabemos que o camiño cara a un emprego digno e axeitado pode ser complexo, e é fundamental dotar ás mulleres das ferramentas e o apoio necesarios para superar eses obstáculos”, afirmou Daniel Tojo, orientador laboral de Ambar, engadindo que “queremos que cada muller sinta que ten os recursos para impulsar o seu futuro laboral e que non está soa nese proceso”.

Acceso a contidos e estratexias

Durante as xornadas, as participantes terán acceso a contidos e estratexias prácticas orientadas á mellora da empregabilidade. Abordaranse temas clave como a elaboración de currículos adaptados, busca activa de emprego, técnicas de entrevista e recursos dispoñibles para a inserción laboral, sempre dende unha perspectiva inclusiva e adaptada ás necesidades específicas.

Compromiso polo benestar

Esta iniciativa forma parte do compromiso continuo de Ambar ca autonomía e o benestar das persoas con diversidade funcional, promovendo unha sociedade máis xusta, accesíbel e equitativa. A asociación convida a todas as mulleres con diversidade funcional da comarca a participar activamente neste encontro, que busca “ser un punto de inflexión no seu camiño cara á independencia laboral”.

A participación nas xornadas é gratuíta, pero require confirmación de asistencia debido á limitación de prazas. As interesadas poden inscribirse enviando un correo electrónico a empregoinclusivo@asociaciónambar.org ou chamando ao teléfono 981 87 44 80.