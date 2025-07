O PP de Ribeira insta ao reforzo urxente dos efectivos policiais

A voceira do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribeira, María J. Sampedro Fernández, presentou no Pleno da Corporación unha proposición para abordar o “déficit alarmante” de efectivos das forzas de seguridade que existe no municipio.

Segundo expón a proposta, a seguridade cidadá é unha das principais preocupacións da veciñanza, especialmente neste período estival onde a poboación de Ribeira —uns 30.000 habitantes durante o ano— se multiplica co aumento do turismo, dos eventos e da mobilidade.

A voceira insistiu en que a calidade de vida da localidade "está en risco pola falta de medios humanos, tanto de Policía Nacional como da Local. A situación é especialmente crítica nas comisarías, nas que, segundo denuncias do Sindicato Unificado de Policía (SUP), Galicia só recibiu 90 axentes dos máis de 5.000 incorporados no Estado nos últimos anos, cando se estiman necesarios polo menos 250".

"Queremos tamén trasladar non só as demandas da veciñanza, senón tamén as dos propios profesionais da seguridade, que moitas veces se senten desoídos e mesmo desamparados", comenta a voceira.

En canto á Policía Local, a plantilla conta con 22 axentes, dos cales 4 están en segunda actividade e só 8 auxiliares, sen reforzo efectivo para cubrir baixas e vacacións. Estímase que no próximo ano se producirán catro xubilacións, o que agravará aínda máis a situación.

Medidas propostas polo Grupo Popular

Entre as medidas solicitadas ao Goberno central, atópase a ampliación do catálogo de postos para a Comisaría de Ribeira; tamén dotar dunha Unidade de Prevención e Reacción (UPR).

Tamén queren trasladar esta petición á Dirección Nacional da Policía, á Delegación do Goberno en Galicia e á Xefatura Superior de Policía. Outra das medidas é habilitar no orzamento municipal partidas para aumentar a plantilla da Policía Local segundo as vacantes legais.

Desde o PP, instan ao Ministerio do Interior a acelerar os procedementos de contratación para cubrir xubilacións sen atrasos, e establecer que a Xunta Local de Seguridade se convoque cada cuadrimestre para avaliar avances e recoller propostas.

Con esta moción non pretenden xerar alarma, pero sí buscar consenso político co obxectivo de garantir a protección e benestar da cidadanía. Tamén atender ás reivindicacións dos profesionais da seguridade.