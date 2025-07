A feira máis grande centrada nos episodios históricos locais

A Feira Medieval de Noia é un dos eventos máis relevantes do calendario estival galego e, como tal, acolle anualmente a centos de postos e visitantes. Desde mañá, e ata o domingo día 20, as rúas da vila volverán a viaxar no tempo a través da vixésimo sexta edición da Feira Medieval que este ano conxugará o carácter festivo co reivindicativo.

Como vén sendo habitual, serán tres as xornadas de celebración que contarán con diferentes espectáculos itinerantes vinculados a episodios da historia de Noia. O eixo da afamada cita terá como protagonista o gran mercado de produtos artesanais, que ofrecerán aos asistentes a oportunidade de adquirir singulares obxectos e deliciosos produtos; e sobre o que xirarán as diferentes actividades lúdicas pensadas para todos os públicos.

Recoñecido en toda Galicia, o histórico evento —que contou este ano coa maior demanda de instalacións de postos— ofrecerá unha ampla programación. Así, entre ofertas de artesanía e alimentación, destacarán tamén espazos de lecer para que se poidan xuntar as familias.

A música será tamén protagonista en cada xornada grazas aos populares bufóns, malabaristas e xograres que se encargarán de animar o ambiente cos seus vistosos espectáculos. Pensando nos máis pequenos da casa, a nova edición ten preparados varios espazos de xogo e actividades. Unha das máis destacadas será o desfile infantil, incorporado o ano pasado á programación, que sairá da casa consistorial e acabará na Praza do Tapal.

Entre os actos máis esperados destaca o desfile de fachos no que estarán representados todos os gremios e tamén o Portus Apostoli, ademais dos grupos musicais e de animación.

Tamén os tradicionais desfiles de cabaleiros medievais, as populares loitas, os torneos e pasarrúas, voltarán de novo a encher o casco histórico cos espectáculos itinerantes, que terán como máximo vinte minutos de duración.

Especial da Feira Medieval de Noia 2025 / ECG

A novidade nesta edición é o cambio do percorrido, que partirá do concello e rematará no casco histórico; o centro da afamada festa. Unha cita que terá de novo un amplo dispositivo de seguridade co centro operativo situado no Coliseo Noela.