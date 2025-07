Ribeira entra en 'modo Dorna'

Os integrantes da peña Os Corsarios do Barbansa serán este venres os encargados de dar o pistoletazo de saída á Festa da Dorna de Ribeira, que celebra a súa sinjladura número 77, encabezando o desfile do facho polo centro da cidade. Será ás once da mañá.

Xa pola tarde, as numerosas peñas que dan vida a esta cita declarada hai vinte anos Festa de Interese Turístico de Galicia levarán a cabo o enjalanamento de fanequeiras, é dicir, a decoración dos establecementos nos que cada unha delas terá a súa festiva sede durante sete xornadas repletas de actividades e moita música. Aida Tarrío, integrante do grupo Tanxugueiras, dará o pregón ás 22.30 na Porta do Sol.

Na noite deste venres a música chegará da man dos DJ’s Meteo Abelleira (Praza de Pontevedra), Landeira (Porta do Sol), CT (rúa Alcalá Galiano), Anxosobrido (rúa do Peirao) e @zunguiirg (no Ídolos), mentres que Leite con Jalletas actuará na Caseira, e Kúspide, Os Barbansónicos e Wolframio farano en Pedra Pateira.

O sábado 19 celebrarase pola mañá o Día do Orjullo Jaiteiro (con doce agrupacións) e pola tarde haberá xogos e deportes populares de terra en Coroso.

O domingo 20 será o Jran Prix de Carrilanas (19.00); o mércores 23 o Voo sen motor (ás 16.30 no peirao); e o xoves 24, a Rejata de embarcasións feitas á machada (a partir das 15.00 horas en Coroso).