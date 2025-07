Uns 130 barcos izan velas en Ribeira

Racús, dornas, carochos, gamelas, trincados, traiñeiras, xeiteiras, bucetas, botes, chalanas,polbeiras... Unhas 130 naves izaron este xoves as velas na inauguración do XVII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se celebra en Ribeira ata o domingo 20.

Na primeira charla participaron un nutrido grupo de carpinteiros de ribeira de Chile, que presentaron unha embarcación típica do país, a chilota, que foi construída o ano pasado na factoría Albaola, en Pasaia (Guipúscoa). Ademais do patrimonio marítimo, a delegación chilena presenta a marraqueta, un pan típico do país.

Un grupo de artesáns durante unha exhibición. / Suso Souto / ™

A inauguración oficial tivo lugar pola tarde, co izado de velas das embarcacións e a actuación de Andrea Torrado García e o grupo de música tradicional Laghareu.

O encontro, organizado por Culturmar, desenvólvese na explanada do Malecón, onde se instalaron sete carpas. O programa inclúe charlas, exposicións sobre o patrimonio marítimo e fluvial, a Feira de Artesanía de Galicia (con case unha vintena de postos), obradoiros de artesanía e oficios tradicionais relacionados co patrimonio marítimo, o ciclo de cinema Mares da fin do mundo (no que este venres se proxectarán Percebes e Voyage de documentation de Mme. Anita Conti), roteiros guiados pola costa (a Castiñeiras, este venres, e a Coroso, este sábado), concertos (este venres actúan Abril, Catuxa e Salom, e este sábado, De Ninghures), presentacións literarias, espectáculos de animación nas rúas e sesións de bautismo de mar para os cativos, entre moitas outras propostas.

Na xornada deste venres haberá unha degustación de lirio de Ribeira, a partir das 12.30 horas, da man da Cooperativa do Mar Santa Uxía.