Multitudinaria degustación de Lirio de Ribeira no Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia

Menos de dúas horas foi o tempo que duraron as máis de 1.000 racións de Lirio de Ribeira que serviu a Cooperativa Sociedad Gallega del Mar Santa Eugenia, coa axuda do catering Baiuca, durante a segunda xornada do XVII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se celebra en Ribeira ata este domingo.

A entidade ofreceu unha degustación gratuíta de Lirio de Ribeira en tempura. Entre os asistentes atopábanse o presidente da cooperativa, José Antonio Pérez, e a súa xerente, María José Casais, e Pablo Pérez, membro do Consello Rector; o alcalde, Luis Pérez; o concelleiro do Mar, Fernando Abraldes; e a xefa de distrito da Capitanía Marítima de Ribeira, Leire Blanco.

O Lirio de Ribeira é a marca colectiva rexistrada pola cooperativa a finais de 2022 na Oficina Española de Patentes e Marcas. Os barcos que capturan o Lirio de Ribeira deben cumprir unha serie de parámetros de calidade para poder vender o peixe baixo esta etiqueta.

O peixe amparado por esta marca conta cun dobre etiquetado: a etiqueta de trazabilidade co caderno de viaxe do produto pesqueiro e un distintivo co logo do Lirio de Ribeira que garante a procedencia, frescura e orixe do peixe.

Por outra banda, a Asociación de Persoas con Diversidade Funcional Ambar presentou, no marco do XVII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Ribeira, a súa nova e emocionante peza escénica, Casas refuxio, unha historia de mulleres libertarias, dirixida por Helena Salgueiro.

A obra, interpretada polo grupo de artes escénicas de Ambar, Elas, supón un novo fito na traxectoria da entidade na promoción da inclusión e a visibilización do talento das persoas con diversidade funcional.

Tras o éxito de pezas anteriores como As paisaxes de Camille e A serea mariña, as artistas de Elas volveron aos escenarios para amosar a súa capacidade interpretativa e a riqueza da arte inclusiva.

Actrices da compañía Elas de Ambar representando a peza 'Casas refuxio'. / Cedida

Casas refuxio é máis que unha obra teatral; é unha invitación á reflexión sobre historias de mulleres e a forza da resiliencia, transmitindo unha mensaxe de apoderamento e liberdade.

Segundo Zeltia Iglesias, facilitadora do grupo de artes escénicas, “o noso obxectivo con Casas refuxio e con todas as iniciativas do grupo Elas vai moito máis alá do entretemento. Queremos poñer en valor o enorme potencial artístico das persoas con diversidade funcional e demostrar que unha inclusión real é posible en todos os ámbitos da sociedade. Propostas como esta contribúen a que estas persoas gañen autonomía, reforcen a súa autoconfianza e participen activamente na vida comunitaria".

Ambar, con máis de 40 anos de traxectoria, continúa impulsando vidas independentes en comunidade, conectando as persoas con diversidade funcional cos recursos do seu entorno e facilitando os apoios necesarios para que vivan a vida que desexan.