La oposición de Noia prepara la inminente presentación de una moción de censura contra Santiago Freire

Los tres grupos políticos que forman parte de la oposición en la Corporación municipal de Noia (PSOE, BNG y Marea Cidadá) están preparando la presentación de una moción de censura contra el alcalde, Santiago Freire (PP) de manera inminente.

La llave para que prospere la tiene el exedil del PP, ahora en el grupo de los no adscritos, Luis Alamancos, tras la publicación en el BOE, el pasado lunes, de una sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza los pactos con ediles no adscritos.

Así pues, PSOE (4 ediles), BNG (2) y Marea Cidadá (2) solo necesitarían el voto de Alamancos para que la moción de censura prosperase. Los dos ediles del NO.I.A. (que gobiernan en coalición con el PP) no la apoyarían. "No podemos estar en misa y repicando; no tendría sentido", dijo a este diario el líder de esta formación y edil de Cultura, José Pérez. El PP cuenta con seis ediles.

La sentencia del Constitucional, fechada el pasado 10 de junio pero publicada en el BOE este lunes 14 de julio, declara inconstitucional un párrafo del artículo 197.1.a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Ese párrafo exigía mayorías reforzadas para aprobar mociones de censura cuando estas eran promovidas o apoyadas por concejales considerados tránsfugas, es decir, que hubiesen abandonado el grupo político con el que concurrieron a las elecciones. La resolución del alto tribunal entiende que tal limitación puede vulnerar el derecho fundamental a la participación política, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Por tanto, esa porción de la norma queda sin efecto, y con ella, se desactiva el castigo legal al pacto con representantes no adscritos.