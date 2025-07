Unha actuación arqueolóxica tratará de localizar en Rianxo os restos de dous barbanzáns asasinados en 1936

Nos vindeiros meses, no marco do Plan Cuadrienal de Memoria Democrática 2025-2028, levarase a cabo en Rianxo unha intervención arqueolóxica coa finalidade de localizar os restos mortais de dous veciños da comarca do Barbanza que foron asasinados en 1936 tras o Golpe de Estado.

Manuel Piñeiro, un labrego de Boiro de 31 anos, foi asasinado o día 14 de agosto de 1936 no lugar rianxeiro de Paradegua, e Francisco López, un mariñeiro de Taragoña (Rianxo) de 34 anos, o día 12 de setembro dese ano. Os seus corpos foron depositados nunha fosa común no cemiterio de Asados.