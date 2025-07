A Festa da Dorna de Ribeira celebra un exitoso ‘Día do orjullo jaiteiro’

A LXXVII Festa da Dorna de Ribeiracelebra este sábado a súa segunda xornada cun animado desfile de grupos folclóricos que, ademais, actuaron conxuntamente na Porta do Sol e levaron a música polas rúas e prazas da cidade.

O Día do orjullo jaiteiro reúne doce agrupacións: Suasebe, Os Enxebres de San Lázaro, Tahúme, Laghareu, Trécola, Os Liantes, Riparia, Borja e Cía, Andavía, Río de Anxo, Banda Estivada de Calo e Os Festas. A troula musical comezou pola mañá e continuará pola tarde co Jran folión.

A explanada de Coroso será escenario dos xogos e deportes populares de terra.

Polo que respecta á xornada deste domingo, as protagonistas serán as divertidas plataformas rodadas que participarán no Jran Prix de Carrilanas que se celebrará dende as sete da tarde na costa da Mámoa. Pola noite, ás 23.30 horas, terá lugar unha sesión de vídeo maping na porta da iglesia parroquial. Á medianoite, no marco do festival Rock and Dorna, actuará a Banda Xangai na Praza da Porta do Sol.

A programación dorneira continúa o luns cos concertos de El clan de los impostores, en Area Secada, e O Funkillo, na Porta do Sol, entre outras citas.

O martes será a Batalla de jallos; o mércores, o Voo sen motor; e o xoves, a Rejata de embarcasións feitas á machada e propulsadas a pan de millo.