Horst Thürheimer inaugura en Ribeira a mostra ‘Paisaxes celestiais e terrenais’

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participou no Museo do Gravado de Ribeira na inauguración da mostra Paisaxes celestiais e terrenais, que amosa o traballo do artista alemán Horst Thürheimer.

O representante do Goberno galego subliñou «a importancia para Galicia e a súa proxección que autores como el elixan expoñer na nosa terra» e convidou a achegarse a coñecer as paisaxes celestiais deste artista.

Así mesmo, o conselleiro dixo que o Museo do Gravado é «un claro exemplo do gran papel como dinamizador cultural que ten o noso rural, na liña dos obxectivos da Lei de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia».

A mostra inclúe 119 obras sobre papel, algunhas de gran formato, con técnicas como grafito, xiz ao óleo e lume sobre papel nunha exhibición que López Campos definiu como «orixinal e novidosa, onde a destrución ten un papel tan importante como a arte da creación».

A exposición Paisaxes celestiais e terrenais, que poderá visitarse ata o 6 de setembro no Museo do Gravado, enmárcase dentro da campaña de verán Para gustos, cultura, unha iniciativa impulsada desde a Xunta de Galicia para encher o verán dunha oferta cultural diversa e de calidade que se desenvolverá en máis de 200 concellos de Galicia con máis de 3.400 actividades.

Na inauguración participaron, ademais do conselleiro e o artista, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral; o vicepresidente da Fundación Museo do Gravado e propietario do museo, Javier Expósito Paradela; o director do citado centro museístico, Pastor Rodríguez Santamaría; e a escritora franco-alemana e tradutora Marie Stallforth.

Horst Thürheimer, nado en 1952, cultiva o debuxo, a pintura, a vidreira e o gravado.