Cuesta abajo... con frenos: la Festa da Dorna de Ribeira avanza a rebufo de las carrilanas

La travesía de la LXXVII Festa da Dorna de Ribeira llega este lunes a su ecuador. Pero para los miles de personas que dan vida a esta cita (declarada hace dos décadas Festa de Interese Turístico de Galicia) el tiempo corre siempre a favor. Y es que, donde algunos verían una cuenta atrás, los dorneiros y dorneiras ven fiesta vivida.

Carrilana de Os Corsarios do Barbansa.

Este domingo tocaba correr cuesta abajo... con frenos. Miles de personas se concentraron en la pronunciada Costa da Mámoa para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados de la Dorna, el Jran Prix de Carrilanas, aunque, en realidad, quienes más lo disfrutan siempre son los tripulantes de las alocadas y divertidas plataformas rodadas, construidas con humor y sátira a partes iguales.

Este año participaron más de treinta peñas, algunas de ellas con auténticos bólidos: desde los vehículos de época de Os Corsarios do Barbansa y Os Jodechinchos (que estaban de boda, con Papa incluido, y con el cartel de Jas married), hasta el coche fúnebre (con muerto de serie) de Os Rapantes, o el espectacular deportivo de Si sarjo me lirio.

Suso Souto

También compitieron carrilanas más humildes, como la patrulla de la Xarda Sivil de Estou que eskarcho, y algunas dornas: una pirata (la de Berberechos Asasinos) y otra vikinga (la de Muxo Beti). Donald Trump se dio una vuelta en el Trump Móbil de Polbos do Vilar; la peña As navallas de Palmeira armó la fiesta por su cuenta con un tablao flamenco portátil; y As luras andan duras bajó la Costa da Mámoa en grúa.

Suso Souto

Una peña convirtió su carrilana en una churrería, y otra en un puesto de venta de castañas: seis por un euro, doce por tres euros.

Os Jodechinchos, de boda, Papa incluido.

El jurado lo tuvo difícil para proclamar a las tres carrilanas ganadoras puntuando creatividad, puesta en escena, originalidad, decoración, sentido del humor y, por supuesto, el cumplimiento de las estrictas normas (entre ellas, la fabricación a machada).

La travesía dorneira continúa este lunes en aguas de Area Secada con el Trinautlón. En el marco del festival Rock and Dorna actuará allí El clan de los impostores, a las 16.00 horas y, a medianoche, O Funkillo animará la fiesta en la Porta do Sol, donde también habrá una sesión de video maping.

En la Real e Ilustre Confraría da Dorna de Ribeira hay en la actualidad un total de 93 peñas activas.