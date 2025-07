Colorida e artística homenaxe aos míticos Rosales nun muro de Asados

A sexta edición do festival Viladomar, máis alá dos muros, apostou unha vez máis por activar o espazo público en Rianxo a través da arte e afondar no vínculo entre comunidade, creación artística e contorno rural e mariñeiro.

Os catro murais desta edición foron realizados por artistas galegos cunha longa traxectoria, cunha forte conexión co territorio e linguaxes plásticas moi persoais.

Mural de Xoana Almar no Pazo. / Aigiboga

Yoseba MP, natural de Cambre e afincado en Santiago, pintou en Asados, xunto á capela de Santa Lucía, unha proposta que parte da documentación sobre a historia e o contexto da vila, e non tardou nin un día en atopar o fío do que tirar para render homenaxe á cultura popular da música galega.

Afondando na súa historia familiar, enraizada na parroquia de Asados, este artista da Barcala volveu demostrar por que é unha das referencias do muralismo actual. A súa creación (Eu quero o gaiteiro da muller) invita a poñer en valor os fitos culturais que nos rodean. Como Xosé Romero e Maruxa Miguéns, integrantes dun dos grupos de música tradicional máis emblemáticos de Galicia: Os Rosales. Unha rotulación feita a man lembra as portadas dos discos tradicionais.

Obra de Pelucas Bubbles na rúa Loureiros. / Rita Bello

Lúa Gándara e Xoana Almar interviron xuntas nos muros da escola unitaria do Pazo, unindo abstracción e figuración nun proxecto compartido. A compostelá Xoana creou nun dos muros a obra Esfinxe, unha figura enigmática e protectora que se disolve en formas abstractas nunha danza de cores inspirada na creatividade da infancia. E Lua creou noutro muro a obra Aquí hai de todo, que nace da escoita activa do territorio. As formas, cores e trazos da peza constrúense ao ritmo das conversas da veciñanza, da paisaxe e da memoria local.

Mural realizado por Lúa Gándara nun dos muros da unitaria do Pazo. / Rita Bello

O vigués Pelucas Bubbles, con 25 anos de experiencia e tras un período creativo en México, fixo a súa obra (Nasa Buey Conection, de estilo surrealista) na rúa Loureiros. A peza mergúllanos nun universo onírico, libre e salvaxe, onde conflúen figuras mutantes, patróns imposibles, humor ácido e imaxinarios colectivos.

Estas catro obras súmanse ás máis de vinte realizadas dende 2018 en Viladomar, configurando un percorrido polo muralismo galego contemporáneo.