Galicia activa un laboratorio dixital de innovación costeira atlántica

Galicia conta xa co primeiro laboratorio dixital de innovación costeira atlántica, que reúne boas prácticas, ferramentas técnicas, exemplos de proxectos sostibles e recursos orientados á acción local.

Trátase do proxecto SEALabHaus, que impulsa o turismo e a economía azul, ademais do patrimonio natural e cultural dun mar inclusivo e sostible.

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou este martes en Outes na presentación desta iniciativa, que actúa como ponte entre o coñecemento técnico, políticas públicas e a acción territorial.

O principal resultado visible é a web que lle dá soporte, desenvolvida pola Consellería do Mar, en colaboración coa de Facenda, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Entidades e comunidades mariñeiras poden acceder así a recursos e modelos adaptables á súa realidade, obter apoio para deseñar proxectos vencellados ao mar e compartir ou visibilizar boas prácticas doutros puntos do arco atlántico.

O SEALabHaus foi un dos 27 proxectos aprobados no marco do programa transfronteirizo Interreg Espazo Atlántico 2021-2027, que ten un orzamento de 3,7 millóns de euros, dos que 2,6 proveñen do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Permite innovar na cadea de valor do turismo e a cultura azul, transformando, revitalizando e potenciado o ecosistema turístico costeiro en equilibrio co mar.

«Este tipo de iniciativas afondan no turismo, a actividade e a cultura azul, entendidos como forza impulsora do desenvolvemento das rexións costeiras do Espazo Atlántico, xerando riqueza e creando emprego no litoral», dixo Villaverde, que estivo acompañada da directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángelez V. Suárez; da delegada da Xunta, Belén do Campo; e do alcalde de Outes, Francisco Calo.