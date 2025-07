A campaña máis ambiciosa da patronal de Boiro sorteará 5.000 euros en agosto

A Asociación Boirense de Empresas (ABE) comeza a dar forma á que será a súa campaña máis ambiciosa ata o momento: Boiro, compras con corazón, que se celebrará do 16 ao 23 de agosto co obxectivo de converter as rúas de Boiro nun fervedoiro de vida, actividade e unión arredor dos negocios locais.

Esta iniciativa foi recoñecida como unha das cinco mellores de Galicia dentro do programa O teu comercio local é extraordinario, da Xunta de Galicia, un impulso que reforza o compromiso da ABE por seguir poñendo en valor o comercio de proximidade.

Como primeiro adianto, a patronal presentou este mércores o cartel da campaña, creado en exclusiva para esta ocasión pola ilustradora local Tahis Forján.

Todas as personaxes e elementos gráficos son orixinais e deseñados especialmente para este proxecto, cun estilo fresco, colorido e cheo de simbolismo que transmite o latexo colectivo do comercio local.

O presidente da ABE, Daniel García, dixo que "esta campaña é un paso decisivo para reforzar o comercio local de Boiro, unha fonte de riqueza económica e social para o noso municipio. Estamos emocionados de poder ofrecer unha acción tan completa e ilusionante, que, ademais, conta cunha imaxe que reflicte a creatividade da nosa xente. Con Boiro, compras con corazón queremos que toda a veciñanza sinta o orgullo de mercar e apoiar os nosos establecementos".

Durante toda a campaña haberá gastronomía, música, espectáculos, parque de inchables, agasallos e moitas sorpresas para todas as idades. O programa completo irase revelando pouco a pouco nos próximos días.

Un dos grandes atractivos será o gran sorteo final de 5.000 euros, o sábado 23 de agosto ás 21.30 horas na Praza do Concello. Todos os clientes dos máis de 200 negocios asociados á ABE poderán participar neste sorteo e acceder a invitacións exclusivas para degustacións, inchables e outras actividades especiais.

Serán válidos os tíckets ou facturas de calquera establecemento asociado, reforzando así a forza dunha rede que impulsa a economía e a vida social de Boiro.

A ABE anima ás empresas que aínda non forman parte da asociación a sumarse canto antes para que tamén os seus clientes poidan gozar dunha campaña extraordinaria que quere poñer en valor o comercio local como motor de dinamización económica e social.

Desde a ABE, tamén queren expresar o seu agradecemento á Xunta de Galicia e ao Concello de Boiro pola súa colaboración e apoio, especialmente pola confianza depositada ao seleccionar esta campaña como unha das cinco mellores da Comunidade no marco do programa O teu comercio local é extraordinario.

A campaña conta coa financiación da Xunta de Galicia e a colaboración do Concello de Boiro.