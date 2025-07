A divertida singradura da Festa da Dorna de Ribeira avanzou este mércores por terra, mar e aire coa celebración do Jran Premio Ícaro de voo sen motor. Centos de dorneiros e dorneiras abarrotaron o peirao para gozar dun espectáculo no que as protagonistas foron as 42 enxeñosas estruturas nas que os representantes das peñas participantes se tiraron á ría buscando voar uns segundos.

Pero, nesta competición, máis que en ningunha outra, o importante é participar para vivir a experiencia en primeira persoa e dar espectáculo con sentido do humor. No Jran Premio Ícaro de voo sen motor hai que mollarse. Non queda outra.

Dragón da peña Tocando fondo. / Suso Souto

Houbo peñas que sorprenderon con espectaculares creacións, como Tocando fondo, a bordo dun dragón xigante, os Os corsarios do Barbansa, con Papá Noel pilotando a súa zorra, ou Masados coma pulpos, cunha gran raia.

Suso Souto

Algunhas apostaron por elaboradas aeronaves, como Os Rapantes, que fabricaron un hidroavión, ou Longueiróns con collóns, que ficharon o televisivo Calleja para pilotar a súa nave espacial.

Entre as estruturas case voadoras máis humildes deste ano destacou a dorna de cartón de Comando dornerio, e entre as máis realistas, o botafumeiro da peña Mira como lusco. Tampouco faltou a sorna en clave de actualidade: o equipo da peña As marajotas van de copas tirouse á ría liderada por un Trump que anunciou aranceis do 99% para os veciños da Pobra que entren en Ribeira.

Asistentes ao Voo sen motor. / Suso Souto

Finalmente, o xurado outorgoulle o primeiro posto á peña Os corsarios do Barbansa; o segundo, a Arría o jallo; e o terceiro, a Rapantes.

Festa da Dorna por terra, mar e aire: 42 peñas piden pista na ría / Suso Souto

A Festa da Dorna chega este xoves ao seu fin nunha xornada festiva na que as 93 peñas que a fan posible gozarán dunha das citas máis agardadas: a Rejata de embarcasións feitas á machada e propulsadas a pan de millo, que terá lugar en augas de Coroso.

Suso Souto

A bordo das estruturas flotantes construídas con enxeño, sátira e humor, os equipos das diferentes peñas dorneiras competirán por bordear a boia e volver á beira o antes posible.

As embarcacións estarán expostas xa dende o mediodía no Malecón, e unha hora despois iniciarase o desfile ata Coroso, onde comezará a rejata ás tres da tarde.

Pola tarde haberá romaría, xogos e o desfile Top Secret e, pola noite, serán os concertos de Monoulious Dop e Balkan Bomba.