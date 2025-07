A Festa da Xouba de Rianxo comeza con maxia, música e danza

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacou este martes no acto de inauguración da XXX Festa da Xouba de Rianxo, que se celebra esta fin de semana, "a traxectoria deste evento gastronómico que enxalza un dos produtos pesqueiros de Galicia que son emblema da calidade, versatilidade e sabor excepcional".

"Trátase dunha cita que combina a mellor gastronomía amosando as múltiples maneiras de elaborar este peixe, como asado, frito, en escabeche ou en empanada", dixo.

A responsable autonómica puxo en valor a contribución da cita gastronómica á promoción do consumo dos alimentos do mar cunha traxectoria de tres décadas dedicadas a divulgar a cultura mariñeira da localidade.

Nesta liña, destacou o protagonismo da carpintería de ribeira e o seu arraigo na zona como exemplo de posta en valor do patrimonio material e inmaterial vencellado ás actividades marítimas.

En 2024 foron comercializadas 14.000 toneladas de sardiña e xouba nas lonxas galegas, xerando unha facturación de 16 millóns de euros. "Estas cifras poñen negro sobre branco a importancia comercial desta especie e o seu impacto económico no sector", sinalou Marta Villaverde.

A conselleira resaltou neste ámbito a posta en marcha en 2023 dun selo de calidade propio coa marca colectiva Xouba de Rianxo Pesca Artesanal Arte do Xeito, que ampara o bo facer dunha frota de máis de 220 embarcacións na ría de Arousa que utilizan esta arte de enmalle de deriva.

A Xunta colabora no desenvolvemento deste evento no marco da estratexia para incentivar a presenza do peixe e marisco nos fogares galegos. Un apoio aos eventos gastronómicos populares que é complementado con outras medidas de promoción en colaboración con máis dunha decena de institucións e entidades sectoriais cun investimento este ano de máis de 1,4 millóns de euros.

Ademais, o Goberno galego está desenvolver accións como a campaña Galicia sabe amar ou a posta en marcha do Bono Peixe, "iniciativas que contrastan co baixo compromiso e investimento do Goberno central fronte a un dos principais desafíos actuais do conxunto da cadea mar-industria", dixo a conselleira do Mar.

No marco da programación da Festa da Xouba de Rianxo, este mércores 23 terá lugar ás 20.00 horas no Pazo do Martelo a proxección das curtas finalistas do festival Mares da fin do mundo.

Este xoves 24 terán lugar o espectáculo do mago Antón no Paseo da Ribeira (18.00 horas); o espectáculo de danza Cabaret acuático, tamén no Paseo da Ribeira (21.00); e o concerto de Abril & Familia Caamaño, na Praza de Castelao (22.00).

O venres 25 ás 13.00 horas abrirase na alameda a carpa de degustación co Baile das Francadas, e ás 19.00 horas terá lugar a homenaxe das embarcacións tradicionais a Castelao no Paseo da Ribeira.

Este ano cociñaranse 200 quilos de xouba, que se poderá degustar en empanada de millo, guisada, en escabeche e frita, acompañada de pementos de Padrón e cachelos.

O sábado 26 ás 10.00 horas será a saída das embarcacións participantes na Inchadiña Branca Vela, e ás 21.30 ofrecerán un concerto na Praza de Rafael Dieste a Banda da Escola de Música de Rianxo e a compañía de teatro Airiños.

Finalmente, o domingo terá lugar ás 21.30 horas na Praza de Castelao o espectáculo Danza 3, a cargo de Cantigas e Agarimos.