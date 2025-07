Portos autoriza a celebración das Festas do Verán de Ribeira na zona portuaria

O Concello de Ribeira acaba de recibir oficialmente a autorización de Portos de Galicia para celebrar as tradicionais Festas do Verán na súa localización habitual no porto da cidade, do 30 de xullo ao 3 de agosto.

Esta autorización chega tras "semanas de intenso traballo técnico e administrativo por parte do Goberno local para dar cumprimento a todos os requirimentos esixidos polo ente portuario", subliñan dende o Executivo ribeirense.

O concelleiro de Festexos, Francisco Suárez-Puerta felicitou a todo o equipo técnico do concello, "tanto o departamento de festexos como o de arquitectura, urbanismo, Policía Local e tamén ás empresas que tivemos que contratar para poder conseguir facer fronte a tódolos requisitos que se nos foron poñendo e que finalmente salvamos para conseguir esta autorización”.

Suárez-Puerta mostrouse moi satisfeito por levar a bo porto a idea inicial, “que celebrar as festas na localización habitual era posible”.

O proceso incluíu a entrega de diversos informes técnicos, planos de seguridade e documentación complementaria que foron solicitados por Portos de Galicia, o que puxo a proba a capacidade organizativa do equipo municipal.

“Foi un proceso longo e esixente, pero a recompensa é enorme: poder celebrar as festas no lugar de sempre, un espazo emblemático e querido pola veciñanza. Agradecemos o esforzo de todo o persoal técnico e a colaboración de Portos de Galicia, que finalmente viu a necesidade de seguir facendo as festas na localización de sempre validando a nosa proposta”, declarou o alcalde, Luís Pérez Barral.

A autorización abrangue unha superficie descuberta de 13.733,94 m² no porto de Ribeira. O rexedor defendeu o emprazamento tradicional argumentando que Ribeira carece alternativas de espazo para albergar tódalas atraccións. "É un espazo que no só lle convén aos feirantes, por tema de traballo senón porque é a única alternativa coa que conta Ribeira a día de hoxe para poder albergar as súas festas de verán. É o espazo idóneo para beneficiar tanto a hostalería coma o comercio no noso concello”.

Pérez Barral apelou á coordinación e ao diálogo con Portos de Galicia, "seguimos coa man tendida para que se poda desafectar toda a fachada marítima que non teña que ver co uso estritamente portuario e agardamos que nos sucesivos meses poidan recibirnos; tal e como lle temos solicitado ao seu presidente para poder desafectar esa parte que non ten ese uso portuario e polo tanto podamos xestionala nós dende o Concello de Ribeira”.