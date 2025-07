Trinta xigantes e cabezudos sairán ás rúas da Pobra para animar as Festas do Carme do Pincheiros

Os característicos xigantes e cabezudos volverán animar as rúas da Pobra do Caramiñal nas Festas do Carme dos Pincheiros, que se celebrarán do 15 ao 18 de agosto e que foron presentadas pola concelleira de Cultura, Patricia Lojo, o presidente da comisión, Jesús Maneiro, e o secretario e o vogal da entidade.

A orixe da festa atópase nuns mariños (os coñecidos como pincheiros) que se dedicaban á arte da pesca de pincho, moi empregada na ría de Arousa no século XVIII.

Nesta edición serán uns trinta os cabezudos e xigantes que percorrerán as rúas do municipio. Non faltarán os reis, Brancaneves e os sete enaniños, as personaxes de Astérix, cabalos e mesmo un dragón. Detrás destas confeccións hai un traballo de varios meses nos que a comisión se encarga de arranxar calquera dano e de pintar as cabezas.

O programa dará comezo o venres 15 de agosto co lanzamento das bombas de palenque ás 19.00 horas. A partir dese momento, os xigantes e cabezudos iniciarán tamén o seu percorrido polas rúas da Pobra, un tour que farán coa ambientación musical do Grupo de Gaitas Trécola.

Ás 19.30 horas terá lugar a imposición de escapularios aos novos confrades e haberá unha misa interpretada pola coral Lauda Sión. Ás 21.00 horas darase o pregón das festas desde o balcón da casa consistorial. Nesta edición correrá a cargo do equipo de veteranas do Club Remo Puebla, unha “homenaxe merecida ás mulleres que levan o nome da Pobra alá onde van e que, ademais, foron as gañadoras do Campionato Galego de Veteranas”, sinalou Patricia Lojo.

Ás 22.00 horas terá lugar a ambientación musical, incluída no programa Verán Cultural do Concello. A Praza Alcalde Segundo Durán acollerá os concertos da banda de versións Ajencia Trivutaria (22.00 horas) e de Martin Human (23.00 horas). O remate da festa correrá a cargo de Chocolate Disco Móvil.

O sábado 16 de agosto a actividade arrincará ás 11.00 horas coa música da Banda de Música de Rianxo, da Banda de Gaitas Os Castros de Ames, o Grupo de Gaitas Xiada, Os Caraveiros, o Grupo de Gaitas O Ar de Loureda e o Grupo de Gaitas Os Argalleiros.

Ás 12.30 horas tomarán a remuda os xigantes e cabezudos ao son do Grupo de Gaitas Trécola e, entre as 12.00 e as 14.00 horas, haberá tamén xogos populares no Cantón da Leña. A Banda de Música de Rianxo realizará un recital ás 13.00 horas nos xardíns de Valle-Inclán.

Os San Juerguines serán unha das actividades fortes no sábado. Comezarán ás 13.30 horas cunha sesión vermú na que actuarán Mekánika Rolling Band e na que haberá, ademais, unha sesión DJ. Ás 16.30 horas terá lugar a Festa da Auga, un clásico nestas festas e na que se prevé a participación de centos de persoas. Nese momento, as rúas do núcleo urbano convértense nunha auténtica batalla na que o obxectivo é mollar a calquera persoa que pase pola zona. Ás 18.00 horas terán lugar as Olimpíadas Pincheiras e, ás 22.00 horas, a festa continuará con Planet Disco Móvil, Mateo Abelleira e Tito Maverick.

En paralelo, haberá tamén unha actuación da Orquestra Mar Azul (22.30 horas) e Condutores Suicidas (00.00 horas), banda tributo a Sabina.

O domingo 17 de agosto as propostas arrincarán tamén ás 11.00 horas coa música da Banda de Música de Rianxo, da Banda de Gaitas Os Castros de Ames, o Grupo de Gaitas Xiada, Os Caraveiros, o Grupo de Gaitas O Ar de Loureda e o Grupo de Gaitas Os Argalleiros.

Ás 11.30 horas haberá unha entrada na vila e un desfile da Banda Militar da Brilat, que tamén dará un concerto ás 12.00 horas no Campo da Leña. A continuación, a Banda de Música de Vilaboa (ás 13.00 horas) fará o propio, ofrecendo un recital nos xardíns de Valle-Inclán. Ás 18.30 horas terá lugar a misa solemne e a procesión na honra da Virxe do Carme. A Asociación de Amas de Casa e da Confraría de Pescadores fará unha ofrenda no pantalán.

A Olimpus actuará ás 22.30 horas e o remate da xornada estará marcado por Chocolate Disco Móvil.

O luns, 18 de agosto os xigantes e cabezudos farán acto de presenza ás 12.30 horas. Entre as 12.00 e as 14.00 horas os máis pequenos e pequenas da casa gozarán da Pincherolandia e da Festa da Espuma na praza Alcalde Segundo Durán (haberá un segundo pase entre as 17.00 e as 19.00 horas) e, ás 13.00 horas, está previsto o concerto da Banda de Música de Lantaño nos xardíns Valle-Inclán.

Ás 20.00 horas levarase a cabo un desfile de despedida dos xigantes e cabezudos acompañados polos grupos de gaitas. O remate do Carme dos Pincheiros chegará cunha actuación do grupo The Broken Peach (22.30 horas), coa gran queima de fogos artificiais e combate naval (00.15 horas) e coa sesión de Chocolate Disco Móvil (00.30 horas).