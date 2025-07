Catro vibrantes xornadas cunha ampla programación

O municipio de Outes celebra as súas populares festas do Santiaguiño, desde hoxe ata o domingo 27. Serán catro as xornadas festivas que nesta ocasión contan cunha ampla programación na que se inclúen as populares misas solemnes, as esperadas verbenas e actividades para tódolos públicos.

Os festexos, que son unha mostra vibrante das tradicións e do espírito comunitario que caracteriza esta fermosa rexión galega, comezan este xoves co tradicional pasarrúas a cargo da Banda Agrupación Xeitura de Esteiro. Pola noite, a verbena terá como protagonista a afamada orquestra Panorama City. Que actuará na Praza do Bosque a partir das 23.00 horas e será a encargada de poñer a bailar ao público asistente.

A programación continuará o venres coa actuación da Banda Municipal de Outes que percorrerá a vila poñendo o ambiente musical. Ás 12.00 horas, terá lugar, na Capela da Serra a misa cantada do Santiaguiño, na que participará a Coral Francisco Añón. Pola tarde, a partir das 20 horas, comezarán os concertos a cargo da Banda Municipal de Outes e Os Trobadores da Ponte que darán paso á A Banda da Loba, que se subirá ao escenario na Horta do Muíño, ás 22.30 horas. Ao seu remate comezará a verbena nocturna a cargo da orquestra Fuego. A troula continuará no Agro das Mozas, coa música da Disco Móbil CDC Truck DJ, que alargará a festa ata altas horas da madrugada.

O sábado 26 de xullo, será a banda Jaitas Blues a encargada de principiar os festexos coa tradicional ruada. De novo, os actos litúrxicos serán protagonistas da mañá coa celebración da misa da Milagrosa. Realizada na Capela da Serra a cargo un día máis da Coral Francisco Añón. Ás 21 horas actuará a Orquestra de Instrumentos Populares Galegos Suso Vaamonde, na Horta do Muíño; que dará paso a verbena amenizada, primeiro, polo proxecto musical de Xosé Lois Romero e Aliboria, seguido da actuación do Grupo Alcázar. O punto final terá como protagonista á Disco Móbil CDC Truck DJ Send, que fará bailar a todos os presentes.

A última xornada, estará dedicada a San Cristovo. O domingo 27, celebrarase a xa tradicional caravana de vehículos ata O Freixo; e a popular sardiñada na Horta do Muíño, que estará amenizada pola Escola de Baile Tradicional de Outes, encargada de poñer o ambiente musical. Pola noite, será o turno da esperada verbena na Praza do Bosque. Amenizada pola orquestra Finisterre, a festa dará comezo sobre ás 22.30 horas. Ao remate será o turno do concerto da artista Fátima Pego, que poñerá o broche final.