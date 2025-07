Dous homes resultan feridos en senllos accidentes de tractor en Castro de Rei e Porto do Son

Dous homes resultaron feridos na tarde deste xoves en senllos accidentes con tractores ocorridos en Castro de Rei (Lugo) e Porto do Son (A Coruña).

O primeiro incidente, segundo informa o 112 Galicia, ocorreu sobre as 15.45 horas en Castro de Rei, concretamente en Xordo, parroquia de Quintela.

Foi unha familiar do ferido quen alertou á central de emerxencias de que esta persona quedouse atrapada polo seu tractor na estrada. Así, acudiron ao lugar Urxencias Sanitarias-061, os bombeiros de Vilalba e a Garda Civil.

Ao chegar os efectivos, comprobaron que a roda do vehículo pasara por enriba do afectado, aínda que xa non estaba atrapado. Esta persoa foi finalmente evacuada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

O segundo suceso, no municipio de Porto do Son, ocorreu pouco antes das 18.30 horas no lugar de Carantoña, parroquia de Nebra. Neste caso, o implicado conseguiu saltar do tractor antes de caerse por un desnivel de varios metros, pero si sufriu lesións nunha perna polas que necesitou asistencia sanitaria.

No dispositivo participaron os servizos sanitarios, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil de Porto do Son.