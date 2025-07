O 'Titanic' volveu ir a pique, esta vez na 'rejata' dorneira de Ribeira

A Rejata de embarcasións feitas á machada e propulsadas a pan de millo celebrada este xoves en augas de Coroso foi unha das máis multitudinarias e espectaculares da historia da Festa da Dorna de Ribeira, cuxa edición número 77 rematou nunha xornada de festivo local.

O espectacular ‘Pintonautilus’ da peña Os pintos joden quintos, surcando as augas de Coroso. / Suso Souto

Un ano máis, os dorneiros e dorneiras volveron sorprender con naves tuneadas con humor, creatividade e sorna. Unhas máis traballadas que outras, pero todas merecedoras de aplauso.

O obxectivo era manter a flotabilidade ata bordear as boias e volver a terra o antes posible. E non era cousa doada. Á vista do seu tamaño, algunhas peñas deberon fabricar as súas embarcasións nun estaleiro. Como a de Os pintos joden quintos, que reinou nesta cita co seu Pintonautilus, unha réplica do Nautilus, que mantivo o tipo a flote con moita dignidade. Ou Os corsarios do Barbansa, que se embarcaron nunha dorna vikinga como as das atraccións de feira.

Balea dorneira da peña Tocando fondo. / Suso Souto

No caso da peña Parrochas papudas, a cousa ía precedida de espóiler. O seu maxestuoso Titanic, con iceberg incluído, foise a pique, como era de esperar, pero en menos de tres minutos.

Tamén houbo dornas tradicionais, como a que meteron nunha botella xigante (de licor dorneiro) os da peña Os polbos do Vilar.

'Rejata de embarcasións feitas á machada e propulsadas a pan de millo' da Festa da Dorna de Ribeira /

As navallas de Palmeira volveron facer festa co seu tablao flamenco portátil, como xa fixeran na baixada de carrilanas, desta volta con caseta e photocall incluídos.

Feitos polbo e Caracolas en sirolas apostaron forte con vistosas planeadoras, e os membros da peña Muxo Betis deberon pasar toda a noite soplando para inflar un flotador xigante que, xa na auga, acabou semellando unha piscina.

Os de Mira como lusco fabricaron un drakkar, mentres que os de Tocando fondo adentráronse en augas de Coroso a bordo de Dorki Dick, unha xigante balea dorneira.

Ratos da illa tunearon a súa mascota para convertela nun dragón, e os integrantes da peña A raia da fariña bautizaron o seu humilde submarino co nome de Antifodechinchos. Mesmo a rotonda da autovía tivo a súa versión nesta divertida rejata (co barco que a preside e as letras que forman o topónimo de Ribeira incluídos).

Rapantes navegaron por Coroso nunha lata de conservas.

Finalmente, o primeiro premio foi para a peña Os pintos joden quintos; o segundo, para Tocando fondo; e o terceiro, para Os corsarios do Barbansa. O premio á velocidade foi para a peña Tabeiróns caralludos.