Portos renovará a cuberta da lonxa de Portocubelo, en Carnota, sen interromper a súa actividade

Portos de Galicia, ente público adscrito á Consellería do Mar, asinou o contrato para as obras de renovación da cuberta do edificio da lonxa de Portocubelo, no municipio de Carnota. O ente público investirá 190.000 euros nesta actuación.

Segundo figura no contrato asinado, os traballos teñen un prazo de execución de 4 meses desde a sinatura da acta de inicio e permitirán recuperar a impermeabilidade do edificio sen interromper o seu normal funcionamento. Para este fin, dotarase ao edificio dunha nova cuberta de lámina impermeable.

Esta actuación permitirá evitar as filtracións de auga así como os conseguintes danos e oxidación. Esta solución técnica garante un anclaxe específica para as placas solares das que dispón o edificio de modo que se mantén a súa actividade.

Ademais, as obras permitirán manter a imaxe orixinal do conxunto do edificio e continuar coa súa actividade de xeito ininterrompido durante a súa execución.

Portos de Galicia prevé que os traballos poidan estar rematados antes de final de ano. A obra mellorará as condicións de traballo dos profesionais que operan na lonxa de Portucubelo e dá resposta a unha demanda reiterada pola confraría de Lira.