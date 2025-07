Rianxo ambienta a Feira do Libro con 40 actividades e citas con 20 autores

A Feira do Libro de Rianxo abriu este xoves as súas casetas na Praza de Castelao baixo o lema Onde florecen os libros. O acto inaugural contou co emotivo pregón do escritor e mestre Óscar Reboiras, e coa actuación do Cuarteto da Escola de Música de Rianxo, que acompañou musicalmente unha xornada chea de palabras e emocións.

A feira permanecerá aberta ata o sábado 27 de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 22.00 horas, ofrecendo un espazo para o encontro ao redor do libro e da lectura, coa participación de sete librarías galegas. Durante catro días, a música, a literatura e a festa encherán Rianxo de citas para todos os públicos.

Na inauguración, o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo (que estivo acompañado do alcalde, Julián Bustelo) destacou «o papel destas propostas para impulsar e dinamizar a lectura para todas as idades». A feira ofrece unha programación variada con máis de 40 actividades, entre as que se inclúen as sinaturas de libros de preto de 20 autores, presentacións, obradoiros infantís e máis de dez espectáculos para toda a familia, incluíndo concertos, actuacións de baile e música tradicional e funcións de maxia.

Este xoves houbo espectáculos do mago Antón, dos Xogos do Paporrubio e de Nelson Quinteiro (Cabaret acuático), e concertos de Abril e Familia Caamagno.

Este venres asinarán obras Alba López Paredes (Trilogía La leyenda de Nandinor, Trilogía La leyenda de Noa, Bilogía Glesea e Saga de Cómic Nándidor); Rober Cagiao (A dama de Anboto); Cristina Olea (La gran fractura americana); Antía Martín Mosquera (Amores Extraños); Óscar Reboiras (El caso Salgueiro e Cando o mundo é azul); e Eduardo Estévez (Venecia).

O sábado, ademais de sinaturas de libros, haberá ás 18.30 un espectáculo de teatro para familias: Carapuchiña vermella, de Pedras de cartón. Ás 19.30 Carlos Callón presentará Maxicamente vella, eternamente nova; ás 20.30 Amanda Seibiel presentará La chica del Bronx; e ás dez da noite terá lugar o concerto Retrincos, a cargo da Banda de Música de Rianxo, na Praza Rafael Dieste.

O domingo tamén haberá sinaturas de exemplares; ás 19.00 haberá un obradoiro creativo; e ás 21.00 o espectáculo Danza 3 da Agrupación Cantigas e Agarimos, na Praza de Castelao.

As librarías participantes son: ULA Libraría Social, Cartabón, Pedreira, Agrasar-Monforte, A Gata Tola, A Libraría de Rosa-Nobel Boiro; e Cándido, de Rianxo.