Os amantes do verde atopan en Lousame o refuxio perfecto

O concello de Lousame combina natureza exuberante, historia e experiencias únicas. Entre os seus puntos destacados atópase o Mosteiro de Toxosoutos (San Xusto), fundado no século XII, con fervenzas impresionantes e pozas naturais no río San Xusto, todas conectadas por pasarelas e sendeiros rodeados de carballos e amieiros. Unha senda moi singular é a Ruta dos ríos Vilacoba e San Xusto, de case 20 km de paisaxes, ruínas de antigas fábricas de papel e pozas refrescantes, perfecta para sendeiristas e amantes do verde. Outro punto de gran beleza é o Mirador da Muralla, a 674 metros de altura.

En Lousame tamén se poden visitar as minas de San Finx, antigas explotacións de estaño e volframio do século XIX que agora funcionan como museo e centro de interpretación. Un destino ideal para quen busca natureza, cultura e historia.