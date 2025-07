Rianxo celebra a exaltación da súa prezada raíña do mar

Rianxo volve render homenaxe á xouba, un dos produtos estrela da súa costa, coa tradicional Festa da Xouba, unha cita gastronómica e cultural que atrae cada ano centos de visitantes. Do venres 25 ao domingo 27 de xullo, a vila mestura gastronomía mariñeira, música, teatro, danza e memoria histórica.

A programación comeza hoxe venres ás 13.00 horas coa apertura da carpa de degustación e o tradicional Baile das Francadas no Campo de Arriba. Xa pola tarde, ás 19.00 horas, terá lugar unha emotiva homenaxe das embarcacións tradicionais a Castelao no Paseo da Ribeira.

Mañá sábado ás 10.00 horas está prevista a saída da regata Inchadiña Branca Vela 2025 desde o porto de Rianxo. A xornada pechará ás 21.30 horas cun concerto da Banda da Escola de Música de Rianxo xunto co grupo de teatro Airiños, na Praza Rafael Dieste.

O broche final, o domingo, é o espectáculo de danza tradicional Danza 3, do grupo Cantigas e Agarimos, ás 21.30 horas na Praza Castelao.

Ademais das actividades festivas, haberá os tres días visitas guiadas para coñecer o patrimonio mariñeiro da vila.

ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2025 ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2025

Rico patrimonio histórico e monumental

O municipio de Rianxo destaca polos seus importantes achados prehistóricos, como o casco ou cunca de ouro do século VII a.C., unha peza única no noroeste peninsular que se conserva no Museo Arqueolóxico Provincial. Tamén conta con restos doutras épocas e múltiples lendas, como a do Castelo da Lúa.

Hoxe en día só quedan as ruínas deste castelo, que noutro tempo serviu como fortaleza e cárcere, e dende onde se pode gozar de fermosos solpores. Na zona vella, paseando pola súa rúa máis emblemática, poden verse estampas típicas da vida na vila e as casas dos escritores Castelao, Rafael Dieste (a súa casa é agora un museo) e Manuel Antonio (convertida tamén en casa-museo).

Rianxo tamén posúe o hórreo máis longo de Galicia, de 37 metros, singular por estar construído sobre un muro de cachotería no canto de pousarse sobre pés.

Entre os edificios máis destacados están a Capela da Guadalupe —símbolo da vila—, a Igrexa de Santa Comba e o Pazo de Martelo.