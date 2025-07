Catro concertos no Festival Noites de Jazz de Rianxo

Rianxo acollerá do 29 de xullo ao 1 de agosto unha nova edición do Festival Noites de Jazz, que este ano ofrece catro concertos na Praza de Rafael Dieste a partir das 22.00 horas.

Botará a andar o vindeiro martes, día 29, co concerto da Big Band da Escola de Música de Rianxo. O mércores 30 subirán ao escenario Pablo Sanmamed Trío e Benxamín Otero, galardoados co Premio Martín Códax 2024, e o xoves 31, os Swing Titáns renderán homenaxe á época dourada do swing.

O festival rematará o 1 de agosto coa actuación de Sumrrá, o trío galego máis internacional, que celebrará o seu 25 aniversario cun repertorio dos seus mellores temas.

Ademas, do 26 ao 30 de xullo impartirarse un curso de baile swing no Cuartel Vello, da man de Francisco Muñiz e cun percorrido por varios estilos.