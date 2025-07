A exquisita xouba atrae centos de persoas a Rianxo

A trinta edición da Festa da Xouba de Rianxo viviu este sábado o día grande, cunha degustación que xuntou centos de persoas chegadas desde distintos puntos de Galicia, atraídas polo sabor dun produto distinguido co selo de calidade Xouba de Rianxo Pesca Artesanal Arte do Xeito.

O alcalde, Julián Bustelo, inaugurando a degustación da Festa da Xouba / SILVIA VIQUEIRA

A cita gastronómica foi inaugurada polo alcalde, Julián Bustelo, quen convidou aos asistentes a degustar os máis de 200 quilos de xouba que se serviron en empanada de millo, guisada, en escabeche e frita, acompañada de pementos de Padrón e cachelos.

Distintas preparacións «e todas exquisitas», segundo o rexedor, quen asegurou que este ano «a festa superou todas as expectativas», tal e como demostra o feito de que se esgotou todo o produto, que foi preparado e servido no Campo de Arriba polos membros da Comisión de Festas da Virxe do Carme de Leiro.

A degustación foi organizada pola Comisión de Festas do Carme de Leiro / SILVIA VIQUEIRA

Bustelo destacou ademais a importancia da Festa da Xouba para "poñer en valor e divulgar a cultura mariñeira do noso pobo, así como para seguir promovendo un dos nosos produtos máis coñecidos".

A festa comezou o pasado martes cun acto institucional presidido pola conselleira do Mar, Marta Villaverde, e ao longo da semana houbo proxección de curtas no marco do Festival Mares da Fin do Mundo, espectáculos do Mago Antón e de danza, visitas guiadas ao Museo do Mar e aos Astaleiros Catoira, entre outras, e un concerto musical de Abril & Familia Caamagno.

Comensais na degustación da Festa da Xouba de Rianxo / SILVIA VIQUEIRA

Na xornada do venres, ademais da degustación gastronómica, rendeuse unha nova homenaxe a Castelao, nesta ocasión a cargo das tripulacións de embarcacións tradicionais.

A festa continúa este sábado coa celebración da Inchadiña Branca Vela. Vinte e cinco embarcacións tradicionais uniranse novamente nunha homenaxe das xentes do mar a Rosalía de Castro, que desta volta tamén homenaxearán a Castelao, no 75 aniversario do seu pasamento.

As prezadas xoubas de Rianxo contan con selo de calidade propio / SILVIA VIQUEIRA

Pola noite, a partir das 21.30 horas a Banda da Escola de Música de Rianxo & Teatro Airiños protagonizarán un concerto na Praza Rafael Dieste. A Festa da Xouba rematará o domingo co espectáculo Danza 3, a cargo de Cantigas e Agarimos na Praza de Castelao da vila rianxeira.