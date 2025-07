Arte mural e homenaxe a Castelao no Festival Salmoira de Ribeira

Ribeira aproveitou o segundo Festival Salmoira de arte mural para render homenaxe a Castelao. Ao acto sumáronse o alcalde, Luís Pérez; o secretario xeral da Lingua, Valentín García; o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Lois Penas; o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas; e a concelleira de Cultura, Antía Alberte.

A cita foi amenizada polas Pandereteiras de Carreira, Bailadela e Sete Linguas, As Garridiñas e As Ferreñas.

O alcalde, Luís Pérez, na súa intervención diante do mural de Castelao / C. Ribeira

Unha vez rematadas as pezas máis grandes desta segunda edición, fíxose a presentación dos novos murais que xa se poden ver polas rúas ribeirenses, onde destaca o de Castelao, na Praza de España. O Concello quixo facerlle unha homenaxe con este gran mural no que tamén colaborou a Secretaría Xeral da Lingua.

Acto de homenaxe a Castelao en Ribeira / C. Ribeira

O presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, defendeu que a cultura e a lingua estean na rúa «para que as vivamos con alegría e festexemos, e para que lembremos esa gran figura que é Castelao». O secretario xeral da Lingua subliñou que «non todas as culturas teñen a sorte, en primeiro lugar, de ter unha muller como emblema, como é Rosalía, e un intelectual do talle de Castelao».

A cita foi amenizada por grupos de pandeireteiras e cantareiras / C. Ribeira

O deputado, Xosé Lois Penas, destacou a importancia da linguaxe das pinturas dende o Neolítico, e o alcalde Luís Pérez salientou a celebración dun acto «que une memoria, arte e futuro, e é un orgullo porque transforma o noso espazo urbano en algo máis fermoso».