Cento catro toneladas de percebe e 4 millóns de euros de ingresos neste ano en Galicia

O primeiro mes de campaña do polbo arroxa tamén excelentes cifras para o sector. Así, desde o 1 de xullo, xa foron comercializadas preto de 290 toneladas desta especie nas lonxas galegas deixando unha facturación superior aos 3,3 millóns de euros, segundo informa a Consellería do Mar.

Uns números que melloran substancialmente os rexistrados no 2024 cun incremento do 100% na produción e un 122% nos ingresos grazas, en parte, a un prezo medio por quilo de 11,45 euros fronte aos 10,42 do pasado ano. En xullo de 2024, as lonxas galegas poxaron 143.254 quilos por valor de 1.492.174 euros.

As tres rulas con maior actividade están a ser Ribeira, Bueu e Vigo. Comercializaron, respectivamente, 75.073, 41.020 e 26.498 quilos de cefalópodo; o que supuxo unha facturación de 805.371 euros no caso da do Barbanza, 498.873 na bueuense e 342.210 na viguesa. Estes datos son notablemente superiores aos rexistrados en 2024 por estas mesmas datas: Ribeira: 37.911 quilos (402.829 euros); Bueu: 17.035 kg (175.231 €); e Vigo: 14.979 kg (169.648 euros).

«A actividade da frota regresou, por tanto, con forza despois de tres meses sen actividade logo do acordo alcanzado entre a Consellería do Mar e o sector para realizar unha parada biolóxica no mes de abril, na que a Xunta mobilizou 4 millóns en axudas aos profesionais afectados, e unha veda nos meses de maio e xuño», subliñan.

O obxectivo destas medidas técnicas, que recolle o plan do polbo, é axustar a xestión pesqueira ao ciclo de vida da especie e así protexer a súa reprodución e contribuír a unha explotación sostible deste recurso pesqueiro.

No tempo de inactividade, o servizo de Gardacostas de Galicia despregou operativos por toda a costa galega dando como resultado o comiso de 1.850 quilos de polbo devolto ao mar, así como de 1.200 nasas e máis de 6.000 cacharros que foron incautados.

Desde o 1 de xullo o referido servizo segue velando polo cumprimento dos topes establecidos no plan de xestión polo que leva comisados máis de 2.700 quilos de polbo e 2.600 nasas e cacharros incautados. Así, desde o inicio da campaña foron comisados máis 149 cacharros e 2.488 nasas nas que se atopaban tamén unha importante cantidade de nécoras. Este operativo, que deu lugar a 94 infraccións, forma parte do labor que desenvolve este departamento autonómico, e que continúa intensificando os labores e o control.