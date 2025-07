Cinco empresas coruñesas reciben 13 M€ en axudas para transformar produtos da pesca e a acuicultura

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, visitou esta mañá a empresa Congalsa, onde foi recibida polo seu presidente, Luis Miguel Simarro, e a xefa de Relacións Externas, Ana Garrido, para abordar temas estratéxicos para o desenvolvemento do sector, así como o impacto positivo que os Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE) están a ter no ecosistema industrial galego.

Rivas puido coñecer de primeira man o modelo de produción de Congalsa, baseado na incorporación de tecnoloxías avanzadas, a mellora continua dos procesos e unha firme aposta pola sustentabilidade, a internacionalización e a innovación de produto. A empresa, con sede na Pobra do Caramiñal, é un referente na elaboración de alimentos preparados e ultraconxelados, exportando a máis de 30 países e xerando emprego de calidade na comarca.

"Para Congalsa é un orgullo recibir á subdelegada do Goberno e mostrarlle o traballo que desenvolvemos cada día desde Galicia para ofrecer produtos de calidade ao mundo", expresou o presidente da compañía, Luis Miguel Simarro. "Somos unha empresa comprometida co territorio, co emprego e coa evolución cara a un modelo industrial responsable, competitivo e innovador".

Pola súa banda, María Rivas destacou o papel de Congalsa como exemplo de como a industria alimentaria galega pode crecer desde a innovación, a sustentabilidade e a cooperación público-privada. “Visitar Congalsa é comprobar como desde Galicia pódense liderar procesos de transformación que proxectan ao exterior o mellor da nosa terra: calidade, tradición, innovación e compromiso social”, sinalou a subdelegada.

Subliñou tamén o apoio do Goberno de España a través dos PERTE e outras liñas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que están a permitir a moitas empresas como Congalsa mellorar a súa competitividade, rendibilidade e sustentabilidade. "Estas axudas representan un compromiso firme para fortalecer o tecido industrial, facilitando a incorporación de tecnoloxías avanzadas, fomentando a innovación e apoiando proxectos que garanten un desenvolvemento económico sostible e un impacto positivo no emprego local", explicou a subdelegada.

Axudas do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Recentemente fíxose pública a resolución do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación pola que Congalsa recibe unha axuda de 2.790.482 euros das actuacións destinadas ao fortalecemento industrial da transformación de produtos da pesca e acuicultura, dentro do proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica do sector agroalimentario, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiadas con fondos Next Generation. Estas axudas melloran a competitividade, sustentabilidade, trazabilidade e seguridade alimentarias na industria de transformación da pesca e a acuicultura.

O Goberno de España no marco destas axudas concedeu un total de 40 millóns a 19 empresas españolas, das que cinco son coruñesas, ás que destinou un total de 13.039.284 euros: Jealsa Foods SA, 5.000.000 €, Frinsa del Noroeste SA, 3.147.801 €, Conserveros Reunidos SL, 866.028 €, Salica Alimentos Congelados SA, 1.234.973 € e Congalsa SL, 2.790.482 €.