Alamancos di que comeza unha etapa de «diálogo» e un «proxecto ilusionante» para Noia

A moción de censura presentada en Noia por PSOE, BNG, Marea Cidadá e o edil non adscrito Luis Alamancos reavivou o enfrontamente entre este último e o alcalde, Santiago Freire (PP), quen o acusou de «traizoar» os populares sen explicación algunha.

A este respecto, Luis Alamancos cualifica de «desafortunadas» as palabras do rexedor, e acúsao de dirixir «as críticas sempre na mesma liña, a culpa é dos demais e el é incapaz de facer autocrítica». Subliña que «chegou a dicir que todo o que pasa no Concello de Noia é culpa de Alamancos, e iso é algo miserable».

Nega ademais que rexeitase dar explicacións e reunirse cos seus compañeiros e representantes do PP antes de abandonar o goberno municipal en xullo de 2024, e asegura que mantivo reunións «con moita xente do PP en Santiago desde o primeiro momento». Foi o alcalde, engade, quen se negou «a falar conmigo, e cando lle obrigaron a chamarme, un mes despois, chamoume co servizo de mans libres activado e acompañado do resto de concelleiros populares».

Alamancos di que as irregularidades que el denunciou cando abandonou o goberno, «e que estaban reflectidas en informes de Intervención seguen sobre a mesa, e algunha está na Fiscalía». Sinala ademais que na súa etapa no executivo local «sempre defendín aos traballadores municipais e sempre fun moi dialogante, mentres Freire goberna por imposición e decretos».

Respecto ao apoio á moción de censura, Alamancos confía en que se abra «unha nova etapa de diálogo e consenso, pois o pobo está abandonado e o di a propia cidadanía». Asegura estar disposto a «botar unha man no que poida» ao futuro goberno «para que vaia para diante un proxecto ilusionante». Di que non decidiu se formara parte do novo executivo, «pero estou disposto a axudar».