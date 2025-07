As Festas do Verán de Ribeira arrancan co pregón de Tonhito de Poi

As Festas do Verán de Ribeira comezan este mércores, día 30 de xullo, co pregón de Tonhito de Poi, a partir das 21.30 horas, desde o balcón do renovado edificio do concello.

O músico, actor, comunicador e guía ribeirense compartirá co público un discurso cheo de emoción, retranca e amor por Ribeira.

Dende o Concello aseguran que será "un inicio de festas á altura do que merece Ribeira". A partir dese momento, comezará unha intensa programación festiva pensada para todas as idades e gustos.