Doce concertos, unha foliada e sete escenarios no Noia Harp Fest

A 12ª edición do Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, o único do noroeste peninsular dedicado integramente á arpa. comezará este mércores, 30 de xullo, e continuará ata o 2 de agosto, suplementándose o día 7 coa gala de entrega do Premio Portus Apostoli.

A primeira xornada contará coa actuación da intérprete galega Alba Barreiro, quen ofrecerá a partir das 9.00 horas un concerto exclusivo no Noia Harp Fest e, desde as 21.00 horas, terá lugar na Praza do Curro unha gran foliada de benvida aberta á veciñanza, na que se rendirá homenaxe a Emilio Cao.

Foliada de benvida na pasada edición do Noia Harp Fest / Jerry Elefarte

Serán cinco xornadas de concertos con arpistas de primeiro nivel chegadas de Galicia, Andalucía, Bretaña, Colombia, Escocia, Italia, País Vasco ou Valencia. O evento contará coa presenza de Ana Crismán -a intérprete de arpa flamenca máis importante a nivel internacional-, Alba Barreiro e Fernando Raña, Bleuenn Le Friec -acompañada por Faia e Uxía-, D’Súpeto, Juliette Commeaux, Kevin Le Pennec -gañador do World Harp Competition 2024-, Laia Blasco, Noela Cotuna, Quico Comesaña, Rebecca Hill & Charlie Stewart e Yofre Brito Rivera; alén das máis de 20 estudantes galegas que participarán, durante a mañá do xoves 31 de xullo, no IV Encontro do Alumnado das Escolas de Arpa de Galicia.

Cartel promocional del Noia Harp Fest 12 / Cedida

Pola súa banda, a gala de entrega do III Premio Internacional de Composición Portus Apostoli, o 7 de agosto, acollerá a estrea mundial de Cuatro historias gallegas, a creación de Federico Beilison. A Real Filharmonía de Galicia, baixo a dirección de Sebastian Zinca, e con Claudia Besné e Francesca Romana Di Nicola como solistas, será quen interprete esta creación do compositor e guitarrista arxentino, ademais da peza Folías Celtas, mención de honra do Portus Apostoli, composta polo uruguaio Gabriel Bussi (profesor violinista da Orquesta Sinfónica de Galicia).

Unha das actuacións na edición de 2024 do festival noiés / Jerry Elefarte

O programa -cuxas entradas están á venda en www.ataquilla.com- completarase con pezas de Claude Debussy e Maurice Ravel. Deste xeito, e a partir de mañá, Noia acollerá trece actuacións (doce concertos e unha gran foliada de benvida) nun total de sete escenarios: aPraza do Tapal, o Liceo de Noia, a Praza do Curro, a Igrexa Museo Santa María A Nova, o Teatro Coliseo Noela e tanto a Igrexa coma o Claustro de San Francisco.

Da organización encárgase Nalgures Producións, baixo a dirección da Asociación Noia Harp Fest, e conta co apoio institucional do Concello de Noia, Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia no marco dos Concertos do Xacobeo, e de Acción Cultural Española AC/E, ademais da colaboración da Deputación da Coruña.