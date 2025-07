Noia ponlle sons de arpa ao verán entre laudas gremiais

A segunda xornada da duodécima edición do Noia Harp Fest tenderá pontes este xoves entre a música bretoa e galega, mais tamén entre o presente e o futuro da tradición musical galega. A celebración do IV Encontro de Alumnado de Arpa das Escolas Galicia, a estrea en directo de D’Súpeto e a actuación do flamante gañador da World Harp Competition, Kevin Le Pennec, locen no cartel deste xoves.

A xornada comezará pola mañá co arranque do IV Encontro do Alumnado das Escolas de Arpa de Galicia, que terá lugar na sede do Liceo de Noia e no que participarán 21 estudantes, de entre 7 e 21 anos, procedentes de distintas localidades do país. Nesta ocasión haberá integrantes da Escola Municipal de Música Folk e Tradicional ETRAD de Vigo, da Escola Municipal de Música de Santiago, do Conservatorio de Torroso (Mos), do Conservatorio das Artes Mayeusis (Vigo) e da Barreiro Arpa Escola (Vigo).

O encontro procura estimular a relación entre as e os instrumentistas máis novos dos centros do país. Nesta cuarta edición, ademais de convivir e compartir coñecementos, terán a oportunidade de interpretar xuntas (13.00 horas) unha composición creada ex profeso para a ocasión polo bretón Kevin Le Pennec e Rodrigo Romaní, codirector do festival. Ambos arpistas recollen nesta nova canción, duns 6 minutos de duración, temas das súas respectivas tradicións musicais (Tour á Limerzel e Porque non hei de cantare).

Integrantes do grupo D'Supeto. / Cedida

A relación entre a música galega e bretoa no NHF seguirá fiando a súa propia historia no Teatro Coliseo Noela a partir do solpor. Ás 21.00 horas, o recinto cultural acollerá dous feitos salientables desta edición: por unha banda, a estrea en directo de D’Súpeto, a formación integrada por coñecidos membros do ámbito da música de raíz, como son José Martínez (arpa), Tonecho Castelos (violín), Diego Barral (guitarra) e Martín Marticorena (frauta); e, pola outra, a actuación do flamante gañador da World Harp Competition (2024) e do trofeo Camac do Festival de Lorient (2019): o arpista e cantautor Kevin Le Pennec.

D’Súpeto, que debutará no marco do Noia Harp Fest, é unha formación de recente creación que reinterpreta a música tradicional desde unha perspectiva contemporánea e creativa. O grupo, liderado polo monfortino José Martínez (cofundador de Citania), alterna versións de temas populares con composicións propias, cun son fresco e auténtico. Completan a formación o sadense Tonecho Castelos (Susana Seivane, Milladoiro, Roi Casal) e os coruñeses Diego Barral e Martín Marticorena, integrantes de Citania.

Pola súa banda, Kevin Le Pennec é un dos máximos referentes da nova escena bretoa. Arpista e cantautor, ofrece unha interpretación da arpa moderna e dinámica, na que funde tradición e innovación, ao mesturar músicas folk con estilos coma o jazz, o blues ou o pop. Aínda que tamén forma parte do dúo Bisiad e do trío La Mézanj, Le Pennec conta cunha importante traxectoria en solitario (premiada en Lorient e Utrecht) e chega ao Noia Harp Fest para dar a coñecer por primeira vez en España o seu álbum À distance (2023).

A duodécima edición do Festival Internacional de Arpa de Noia (Noia Harp Fest) chega este venres ao seu ecuador coa actuación de tres solistas cunha relevante proxección internacional. A valenciá Noelia Cotuna, a escocesa Rebecca Hill e o colombiano Yofre Brito formarán parte do cartel desta terceira xornada do festival.

A solista e músico de cámara Noelia Cotuna, galardoada tanto a nivel nacional como internacional pola súa técnica e calidade interpretativa, será a responsable de abrir a xornada do venres 1 no Noia Harp Fest cun concerto que se celebrará da man da Asociación Española de Arpistas e que terá lugar, a partir das 19.00 horas, na Igrexa Museo Santa María A Nova, onde se expoñen as laudas gremiais.

Cotuna, quen ten actuado baixo a batuta de figuras recoñecidas como Kill Petrenko, Zubin Mehta, Daniel Barenboim ou Gustavo Dudamel, é un dos pratos fortes desta edición do festival. Na súa actuación, a actual arpa solista da Orquestra de la Comunitat Valenciana presentará un repertorio que renderá homenaxe á intérprete e compositora francesa Henriette Renié no 150ª aniversario do seu nacemento.

A partir das 21.00 horas, o Teatro Coliseo Noela acollerá dúas estreas en España. É o caso da escocesa Rebecca Hill, quen presentará o seu álbum Thawcrook acompañada do violinista Charlie Stewart. A parella experimenta sobre a tradición con técnicas de composición contemporáneas, xerando temas hipnóticos e con grandes dotes de improvisación nos seus arranxos.

Será unha das citas imprescindibles tanto para as amantes da música folk como para aquelas interesadas na súa renovación.

Tamén subirá ás táboas do Teatro Coliseo Noela unha lenda da arpa llanera colombiana: Yofre Brito Rivera. Intérprete, compositor e arranxista recoñecido internacionalmente, ten actuado en máis de 15 países (entre eles México, Francia, Italia, Alemaña, Venezuela ou Brasil) representando a música llanera. Tamén é coñecido por ser o impulsor do Festival Internacional Arpas Sin Fronteras en Cúcuta (Colombia), un evento que promove o intercambio cultural arredor da arpa e no que participan artistas de máis de 10 países.

O Noia Harp Fest é o único festival dedicado ao instrumento en todo o noroeste peninsular. A interpretación musical a través da arpa é o eixo que vertebra unha programación que, cada verán, reúne diferentes bandas e solistas sobranceiras, tanto galegas como internacionais, de distintos estilos e orixes.

O festival (que acollerá o xoves 7 a gala de entrega do Premio Portus Apostoli) acolle este ano doce concertos en sete escenarios, como son a mítica Praza do Tapal, o Liceo de Noia, a Praza do Curro, a Igrexa Museo Santa María A Nova, o Teatro Coliseo Noela e tanto a igrexa como o claustro de San Francisco.

Marcado pola diversidade estilística, o Noia Harp Fest abriu as súas portas cun concerto da arpista galega Alba Barreiro e unha foliada de benvida na que se rendeu homenaxe ao recentemente finado Emilio Cao, unha sesión que contou coa participación de Rodrigo Romaní, quen fixo unha pausa do seu retiro da música para ser parte desta acción.