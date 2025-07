La sombra de una moción de censura se diluye en A Pobra: «Cero opciones»

Desde el mismo día de las elecciones municipales de 2023, el Partido Popular de A Pobra do Caramiñal no perdió la esperanza de convencer al edil de Veciños Independentes da Pobra (VIP), Eloy Sobrido, para crear un gobierno de coalición. «Nunca dejamos de mantener contactos al respecto, pero no fructificaron», reconoce el portavoz popular, Manuel Durán, quien añade que «nuestra disposición para intentarlo siempre estuvo sobre la mesa». El PP planteó incluso la posibilidad de fusionar ambas formaciones políticas.

Pero Sobrido quiso diluir este miércoles con firmeza la sombra de una posible moción de censura que desde hace unos días planea sobre el cuatripartito del que forma parte junto a Nós Pobra, BNG y PSOE: «Tuve contactos con el PP, pero por cortesía. Es normal que la oposición lo intente. Pero esa posibilidad está totalmente descartada por mi parte. Hay cero opciones para una moción de censura», aseguró Sobrido a este diario.

Y de la fusión PP-VIP, «nada»

Igualmente, el edil independiente rechaza una posible fusión del PP y el VIP, que los populares también plantearon: «No hay nada. Somos dos formaciones políticas diferentes», señaló a EL CORREO GALLEGO Eloy Sobrido, que en su día estuvo en la órbita del PP pobrense.

El alcalde ribeirense sigue hablando en plural En el tripartito de Ribeira, el desencuentro del último pleno (en el que el PBBI tumbó una propuesta del BNG, con el que gobierna junto al socialista Francisco Suárez-Puerta) no es el primero. Para el alcalde, el nacionalista Luis Pérez, en el Ejecutivo cohabitan «tres partidos con diferentes sensibilidades». Pero el lunes, Vicente Mariño (primer teniente de alcalde) puenteó a Suárez-Puerta (edil de Festejos) ante Portos, en nombre del PBBI (no del Gobierno local) y junto al PP, para desbloquear la gestión para autorizar las atracciones feriales. Y la tensión subió enteros en la coalición. «Si quieren hacer una moción de censura la decisión es suya, no nuestra», dijo el socialista, muy molesto. Sin embargo, el alcalde sigue hablando en plural, y Mariño dice que estos desencuentros «coincidieron en el tiempo» y que la moción de censura «no está sobre la mesa... de momento». Pero Mariño lanzó un mensaje a Suárez-Puerta: «Nadie está solo en el tripartito. El BNG tiene 5 ediles, igual que el PBBI, y el PSOE, 1. Y, por encima de Suárez-Puerta, estamos el alcalde y yo».