Estas son as quince citas coa música do festival Castelo Rock de Muros

A alcaldesa de Muros, María Lago, presentou este xoves a programación do XXI Festival Castelo Rock, que se celebrará na localidade os días 7, 8 e 9 de agosto.

A rexedora estivo acompañada das concelleiras Caridad González, Maruxa Martínez, Sandra Maneiro e Laura Rivadeneira, do concelleiro Mario Martínez e de directivos da asociación Praia do Castelo, organizadora do festival.

Este ano os concertos terán un aforo limitado a 500 persoas, unha decisión meditada que busca afastarse do formato dos festivais masivos e macrofestivais, que, segundo recoñece a propia organización, “non son espazos nos que unha asociación como a nosa poida nin deba competir”.

O escenario principal situarase na Praza de Galicia, no centro histórico da vila de Muros, un espazo emblemático que permitirá gozar da música nunha contorna próxima, acolledora e chea de identidade.

Dende a organización sinalaron tamén que “o noso obxectivo non é medrar a calquera prezo, senón consolidar un modelo sostible, con coidado no detalle e no que a experiencia do público, das artistas e da vila sexa sempre o centro”.

O cartel do escenario principal, con entrada de pago, estará encabezado por Gorka Urbizu, coñecido pola súa etapa á fronte da banda vasca Berri Txarrak. Nesta ocasión presenta o seu traballo en solitario, Hasiera Bat, unha proposta íntima, coidada e enraizada na emoción e a palabra.

Completan a programación Familia Caamagno, Pauliña, Capital Voskov, Eris Mackenzie, Lisdexia, Mascada e Catuxa Salom.

Ademais da programación nocturna, o Castelo Rock 2025 ofrecerá tamén actividades de día a partir do xoves 7 de agosto, en tres escenarios alternativos situados no Curro da Praza, a rúa Ancha e a Praza da Pescadería, con entrada libre, reforzando así o carácter popular e integrador do festival.

A programación incluirá actuacións para público familiar, como A Banda do Verán (dúo acústico) e o espectáculo de circo de rúa Rogelio III. La Fête, así como concertos acústicos como o da banda Kreze, e concertos de bandas locais, como Fallen Idols e Sonophobia. Ademais, o ambiente completarase coas sesións de Tête de la Course e Meu Cariño DJ, que porán banda sonora no corazón da vila.

Os abonos están dispoñibles a través da web de Enterticket. O prezo do abono para os dous días é de 15 euros (público xeral) e de 10 euros para socios/as da ACRD Praia do Castelo e tamén hai entradas de día (10 euros).

O Castelo Rock escolle camiñar cara a un modelo alternativo, máis sostible e coherente cos valores da entidade, promovendo a música en directo e o talento galego, priorizando a calidade fronte á cantidade, fomentando un espazo onde público e artistas compartan unha experiencia próxima e fortalecendo o vínculo coa vila de Muros e o seu tecido social, cultural e económico.

Con esta nova orientación, o festival afonda nun modelo cultural local e consciente, centrado en ofrecer unha experiencia musical de calidade, sen renunciar á escala humana, ao contacto directo co público nin á conexión co territorio.

A ACRD Praia do Castelo continúa así a súa traxectoria de máis de dúas décadas, mantendo vivo un proxecto cultural que é xa referente na comarca e que en 2025 avanza con paso firme, pero sen esquecer quen somos nin de onde vimos.

O Festival Castelo Rock conta co apoio do Concello de Muros, a Deputación da Coruña, Federópticos San Pedro, Gadis, Mariscos Antón, os establecementos de hostalería locais e todas as persoas asociadas á ACRD Praia do Castelo, que fan posible, ano tras ano, que este proxecto siga adiante.