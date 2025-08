A Xunta convoca os actos expropiatorios para a conversión do corredor Brión-Noia en autovía

A Xunta publicou este venres no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria, para os días 26 de agosto e 27 de outubro, dos actos expropiatorios para executar as obras da conversión en autovía de 4,9 km da vía de altas prestacións Brión-Noia, que discorren polos concellos de Brión e Rois.

As obras foron licitadas este luns, día 29 de xullo, por un importe de 11,2 M€ e as empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 12 de setembro. Os traballos contan cun prazo de execución estimado de 18 meses.

Os actos para o levantamento de actas previas á ocupación terán lugar o día 26 de agosto, estando convocado para ás 10.00 horas no centro social polivalente do Concello de Brión; e das 11.00 ás 11.30 horas, no salón de plenos do Concello de Rois. A formalización das actas de ocupación levarase a cabo o 27 de outubro, tamén nos concello de Brión e Rois, nas mesmas horas e localizacións.

En concreto, actuarase no treito entre Brión e o enlace de Urdilde (entre os puntos quilométricos 11+640 e 16+600). A licitación das obras deste treito paso dá continuidade á aprobación no mes de febreiro do proxecto de trazado do desdobramento da CG-1.5 entre o remate da autovía Santiago-Brión ata o inicio do tramo Martelo-Noia, cun investimento estimado que superará os 29 M€.

En concreto, a estrada proxectada no desdobramento terá en cada calzada dous carrís de 3,5 metros, beiravías de 2,5 metros exterior e 1 metro interior, e disporá de mediana de 3 metros entre bordos de beiravía das plataformas contiguas, dándolle continuidade ás características da autovía no tramo Santiago-Brión. O prazo de execución das obras estímase en 18 meses.

No marco das obras que se acometerán realizaranse algunhas modificacións na conexión coa autovía Santiago-Noia (AG-56), co obxecto de adaptar o trazado existente á nova autovía. Unha delas será a reconstrución dos noiros do desmonte na marxe esquerda en dirección Noia, para obter o ancho necesario para a nova sección.

Conservarase o enlace de Urdilde, sendo obxecto do desdobramento a execución definitiva dos ramais da calzada para desdobrar, pero o ramal de entrada en Gundín desaparecerá coa ampliación da calzada pola imposibilidade física de conservalo co desdobramento da vía.

Con esta actuación se beneficiará a unha poboación de 160.000 habitantes dos concellos de Brión, Rois, Santiago, Ames, Lousame e Noia.