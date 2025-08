Comuneros de Baroña protegen con arpas sus colmenas frente a las velutinas

Estos días se celebra en Noia el Festival Internacional de Arpa (Noia Harp Fest), en el que profesionales y aficionados comparten con reconocidos artistas y estudiantes su pasión por este instrumento tradicional. Y, no muy lejos de allí, en Porto do Son, los comuneros de Baroña instalan arpas en sus montes, aunque no con un fin tan artístico.

Una velutina atrapada en una de las arpas. / Cedida

En realidad de trata de efectivas trampas con las que protegen sus colmenas de los ataques de las avispas velutinas.

El sistema es tan sencillo como resolutivo. Consiste en estructuras de alambres electrificados, separados entre sí un centímetro: la distancia justa para que pueda atravesarlas una aveja, pero no una velutina, que con las alas abiertas la dobla en tamaño.

Los comuneros instalaron 15 arpas construidas por ellos mismos.