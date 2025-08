As antigas casas dos mestres son xa 8 fogares de alugueiro social en Rianxo

Hai case unha década, en 2016, o Concello de Rianxo daba os primeiros pasos dun proceso tan necesario como ilusionante: converter as antigas vivendas dos mestres en fogares de alugueiro social. Un proceso que resultou máis longo do esperado (e do desexado) e que rematou este luns coa toma de posesión das vivendas das primeiras oito familias adxudicatarias.

Trátase de oito vivendas que foron restauradas ao abeiro do Programa de rehabilitación de edificacións e vivendas de titularidade municipal da Xunta, que contempla axudas que poden acadar ata o 95% do orzamento das obras a executar.

O obxectivo era recuperar as dúas degradadas edificacións e habilitar nelas oito vivendas destinadas a un alugueiro accesible, cuxos prexos oscilarán entre 28 e 250 euros ao mes. O Goberno galego concedeu axudas que suman máis de 267.000 € para a renovación dos dous inmobles, que datan dos anos sesenta.

As oito viviendas ubícanse nun edificio de baixo e dúas plantas da rúa dos Mestres. A rehabilitación (rematada en 2020) contou cun investimento de 357.000 euros, dos que a Xunta aportou o 75% (267.000 euros) e o Concello o 25% restante (90.000 euros).

Os traballos incluíron a instalación dun ascensor.

A unidade de convivencia deberá estar formada por un máximo de cinco persoas, e o solicitante deberá ter ingresos anuais ponderados inferiores a 2,5 IPREM (14 pagas) e residir legal, efectiva e continuadamente en Rianxo durante un período de, polo menos, seis meses con anterioridade á data da solicitude.

A cesión é por un prazo de dous anos contados dende a formalización do contrato. Transcorrido este tempo, e sempre que se manteñan as condicións que orixinaron a concesión, esta poderase renovar por novos prazos bianuais ata un máximo de seis.

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou as novas vivendas de alugueiro social de Rianxo xunto á delegada territorial da Xunta na provincia da Coruña, Belén do Campo, e o alcalde, Julián Bustelo.

Neste ano 2025, a través do citado programa, concedéronse achegas a 24 concellos galegos que permitirán rehabilitar 39 vivendas, cun investimento total da Xunta de 1,8 millóns de euros.

Axudas para adquisición de vivenda a menores de 36 anos

Por outra banda, Martínez Allegue destacou que segue aberto ata o 15 de outubro o prazo de solicitudes para as axudas destinadas a adquisición de vivenda entre mozos menores de 36 anos en municipios de menos de 10.000 habitantes e en cascos históricos. En Rianxo concedéronse 4 correspondentes a ambas as liñas.