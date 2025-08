A Xunta autoriza as obras do proxecto estratéxico de Stolt Sea Farm en Rianxo

O Consello da Xunta autorizou este luns a execución das obras da primeira fase da nova planta de adaptación para a primeira venda e envasado de peixe plano (rodaballo e linguado) promovida por Stolt Sea Farm no polígono industrial de Rianxo. Os traballos iniciaranse de xeito inmediato, nas próximas semanas.

O proxecto, declarado Proxecto Industrial Estratéxico (PIE), suporá un investimento de 44,8 millóns de euros e a xeración de 100 postos de traballo directos, que chegarán a 173 unha vez executada a segunda fase.

A execución desta primeira fase inclúe unha planta que contará cunha superficie de máis de 21.200 m² e permitirá ampliar a capacidade de procesado e envasado que actualmente se centraliza na planta de Lira (Carnota), así como a automatización do procesado do rodaballo e linguado fresco que engorda nas granxas da empresa, o que achegará unha maior valorización dos produtos acuícolas e un mellor aliñamento coa demanda do consumidor.

O proxecto incorporará equipamentos da máis alta tecnoloxía e eficiencia enerxética e produtiva e, ademais, no seu interior contará cunha planta de I+D+i, que afondará na colaboración xa existente cos centros tecnolóxicos e outros axentes relevantes do ámbito da investigación.

Con esta actuación, búscase dar resposta á demanda de novos formatos de comercialización, ao mesmo tempo que se implanta un modelo de integración vertical co resto das súas plantas.

Stolt Sea Farm é unha grande empresa líder en acuicultura terrestre de alta tecnoloxía, principal provedora de rodaballo e linguado, que exporta preto do 60 % da súa produción. Ten unha capacidade de produción anual de 6.500 toneladas de rodaballo e 1.700 toneladas de linguado.

Fundada en Noruega en 1972, opera en cinco países con case 600 empregados e 14 granxas a nivel global. A metade delas encóntrase en Galicia, cun total de sete granxas de cultivo sustentable de peixe plano situadas en diferentes zonas da costa galega, onde traballan 450 persoas: Cabo Vilán (Camariñas), Cervo (Lugo), Couso (Ribeira), Lira (Carnota), Merexo (Muxía), Palmeira (Ribeira) e Quilmas (Carnota).

Este é o segundo Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) que se aproba definitivamente na Comunidade Autónoma dos 16 que a Administración galega ten declarados hoxe en día. O último deles foi a ampliación da planta de Urovesa en Valga, declarado PIE a pasada semana polo Consello da Xunta.

En conxunto, todos eles suman unha mobilización global duns 2.500 millóns de euros e máis de 4.500 empregos. De acordo co previsto na normativa reguladora desta figura, estes proxectos serán agora tramitados, para a súa aprobación, de forma conxunta, prioritaria e urxente pola Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético da Consellería de Economía e Industria.

Os proxectos declarados estratéxicos son: H2Pole, o centro de produción de hidróxeno verde promovido por Reganosa e EDP Renovables nas Pontes; a fábrica de pneumáticos de Sentury Tire tamén neste concello; a planta de metanol verde en Mugardos, de Forestal del Atlántico, así como a de fibras téxtiles de Altri en Palas de Rei; a planta de biofibra reciclada de Ence nas Pontes; a de hidróxeno renovable de Naturgy, Repsol e Reganosa en Cerceda; as instalacións proxectadas por Stolt Sea Farm en Rianxo; o proxecto de extracción de cobre nos concellos do Pino e Touro, promovido por Cobre San Rafael; a planta de xeración, almacenamento e distribución de hidróxeno verde de AccionaPlug en Arteixo; o proxecto dun centro de procesamento de datos no concello de Curtis, impulsado por Galicia Green Data Center; a planta de produción de carbón vexetal de Xeal en Dumbría; a terminal de almacenamento de betume asfáltico, no porto de Vilagarcía de Arousa, de Betunes Gallegos, S.L.U.; a factoría de biometano impulsada por Norbiogás BiometanoI no polígono industrial de Curtis; a nova planta de produtos do mar conxelados de Congalsa, na Pobra do Caramiñal; a que proxecta Nueva Pescanova en Arteixo, e o último, a ampliación da planta de Urovesa en Valga.