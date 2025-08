O PSOE de Rianxo alerta da "nefasta planificación económica" do Goberno local

O portavoz municipal do PSOE de Rianxo, Óscar Rial, manifestou a súa "profunda preocupación pola deriva económica do Concello e a falta de transparencia coa que o alcalde, Julián Bustelo, está a xestionar os recursos municipais".

"A recentemente publicada licitación dun contrato para incrementar a recadación municipal é a mostra máis evidente da situación financeira crítica acumulada nos dous últimos anos de mandato", sinala.

"Desde outubro de 2024, solicitamos formalmente ao Goberno local a posta en marcha dun proceso de avaliación do impacto do IBI sobre a veciñanza, coa intención de valorar medidas de regulación fiscal que non penalizasen as familias nin as pequenas empresas", sinala.

A proposta socialista incluía a análise do padrón, a revisión de bonificacións e un estudo sobre a progresividade fiscal. "A día de hoxe, o Goberno de Bustelo non deu resposta e, pola contra, avanza nun proceso de regularización catastral que previsiblemente derivará nun incremento de recibos para moitos fogares", dixo Rial.

O PSOE de Rianxo leva advertindo desta situación dende abril de 2024, "cando se aprobou un orzamento municipal con partidas claramente infravaloradas, sen respaldo suficiente para cubrir o

funcionamento ordinario da administración local".

Julián Bustelo, no centro, nunha reunión con veciños. / Cedida

"Desde entón, vimos observando de maneira continua reparos de Intervención por falta de crédito e desaxustes orzamentarios; reparos que o alcalde levanta sistematicamente, evidenciando unha preocupante falta de rigor na execución do orzamento", sinala.

O portavoz socialista engade que "este contexto de incremento da presión fiscal non pode desligarse da grave situación económica que está a vivir o Concello. Concretamente, no ano 2024, coa aprobación do orzamento municipal, cesouse o pago á empresa concesionaria do servizo de abastecemento e saneamento, comprometendo a continuidade e calidade dun servizo esencial".

O PSOE presentou unha moción solicitando información concreta sobre esta débeda, sen obter resposta a día de hoxe. "Segundo as estimacións que manexamos, a débeda con esta empresa rolda os 500.000 euros, unha cifra que evidencia a nefasta planificación económica do actual Goberno", explica Óscar Rial.

"A esta situación hai que engadir máis de 800.000 euros en obras subvencionadas pendentes de execución, o que implica non só a paralización de investimentos clave para Rianxo, senón tamén o risco real de perder fondos públicos concedidos por outras administracións. Descoñécese, a maiores, cal é a situación actual de pagos á empresa que xestiona a depuradora. Existen obras executadas sen crédito ou utilizando subvencións con fins distintos aos previstos, constantes atrasos nos pagos da luz e aos provedores, así como facturas sen retención de crédito", denuncia.

"A isto súmase a alarmante realidade dalgúns departamentos municipais cos créditos esgotados e sen capacidade de xestión ordinaria. Xa na aprobación do POS+ 2025 advertimos tamén do desvío

de fondos desta subvención para cubrir gastos estruturais do Concello, nun intento de tapar buracos sen afrontar a realidade económica. Isto supón hipotecar o investimento no futuro por non asumir a responsabilidade no presente", engade.

Para o portavoz socialista "é inadmisible que a estas alturas o Concello aínda non teña presentada a Conta Xeral de 2024, non dispoñamos do listado de facturas pendentes, nin se nos facilitase o período medio de pago a provedores. Esta opacidade e falta de control económico vulnera o principio básico de responsabilidade institucional e prexudica gravemente ao funcionamento municipal", critica.

O PSOE esixe ao alcalde que compareza publicamente para explicar cal é a situación real das arcas municipais, que dea resposta inmediata ás propostas de fiscalidade responsable formuladas por esa formación "e que poña fin á improvisación económica que está a pór en risco a viabilidade dos servizos públicos".

Resposta do alcalde

Pola súa banda, en declaracións a este xornal, o alcalde, Julián Bustelo, dixo que "dende que estamos no Goberno non subimos ningún imposto (o PSOE si que o fixo cando estaba gobernando, tanto o IBI como o de vehículos)" e que "este ano aprazamos o cobro do IBI un mes, atendendo as peticións de moitos veciños". Ao respecto engade que "víñase cobrando en setembro e xunto coa volta ao colexio supoñía un enorme esforzo para moita xente".