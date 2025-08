Trece comercios participarán esta fin de semana na feira Pop Up de Noia

A asociación Noia Histórica pon en marcha esta fin de semana unha nova edición da campaña do comercio urbano Pop Up. Celebrarase dende este venres oito e ata o domingo dez na alameda da localidade.

Nesta ocasión participan un total de trece establecementos de moda, roupa infantil, calzado, complementos, etc. que ofrecerán artigos con importantes descontos. Asimesmo, participa unha sidrería, que ofrecerá degustacións dos seus produtos o sábado o domingo.

Ademais, sortearanse tres vales de compra de cincuenta euros para gastar durante a celebración da feira (o sorteo será presencial o sábado día nove ás dez da noite).

A zona de tendas da feira Pop Up de Noia Histórica estará aberta ao público de 10.30 a 14.30 e de 18.00 a 22.00 horas. Os trece establecementos comerciais participantes nesta edición ocuparán unha superficie total de máis de trescentos metros cadrados.

A entidade organizadora decidiu ambientar musicalmente esta cita, polo que na xornada do sábado haberá unha sesión musical a cargo dun DJ, entre as oito da tarde e as dez da noite.

A feira de oportunidades Pop Up atrae en cada edición gran cantidade de público e, dado que o bo tempo acompañará, todo apunta a un novo éxito desta cita de Noia Histórica.