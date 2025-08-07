Boiro aprieta el grifo

La situación empieza a ser normal cada verano, pero parece que los concellos afectados no la afrontan con la previsión suficiente. En la época estival aumenta la población y, en consecuencia, el consumo de agua, lo que en algunas localidades provoca un problema de abastecimiento que obliga a tomar medidas paliativas.

En Boiro se acaba de encender una luz de alerta. El Concello ha decidio cortar el suministro en las duchas y los lavapiés de las playas y en los sistemas de riego municipales mientras se mantenga la situación de bajo nivel de los depósitos y la falta de presión.

El alcalde, José Ramón Romero, emitió un bando informativo en el que atribuye esta situación a "un consumo excesivo por parte de los vecinos derivado de baldeos, riegos en jardines y acometidas no autorizadas".

El regidor añade que, si la situación persiste, se procedrá al corte del suministro en determinados horarios.

Por su parte, la formación Boiro Novo insta al Gobierno local "a asumir sus responsabilidades en la gestión de la traída de agua, más allá de recomendar un consumo responsable".

Para la formación "es inaceptable que en un ayuntamiento como el nuestro, en el que por suerte tenemos uno de los índices de pluviosidad más altos de Galicia, haya cortes o pérdidas de presión en la traída del agua por no tener una red de abastecimiento adecuada".

Además, advierte que un problema que es recurrente cada verano podría agravarse en caso de construirse la "macro urbanización de más de 900 viviendas (mayoritariamente turísticas)" que se promueve en la zona próxima a la playa de Barraña "sin que previamente haya sobre la mesa un proyecto de mejora de las redes de abastecimiento y de saneamiento".

Boiro Novo acusa al Gobierno local de "descargar toda la culpa en el vecindario en un bando oficial en el que no asume ningún tipo de responsabilidad propia en el problema".

"Independientemente de que puedan existir puntualmente situaciones irregulares, la inmensa mayoría de los vecinos paga religiosamente las tasas e impuestos; comunicados como este son una vergüenza, una irresponsabilidad y demuestran una incompetencia mayúscula por parte del Gobierno del PSOE de Boiro", indica la formación.