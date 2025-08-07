La conservera Miramar de Rianxo no podrá retomar de momento su actividad por el incendio

«Pudo haber sido una catástrofe, pero, afortunadamente, se quedará en un susto que tardaremos en quitarnos de encima», decía este miércoles una de las trabajadoras de la conservera Miramar, de Rianxo, tras quedar extinguido el incendio originado en la planta poco antes de la una de la tarde.

A esa hora, una larga columna de humo negro y denso localizaba el incendio a las puertas del centro urbano, en la zona de Rianxiño. El fuego en la conservera (ubicada en una zona en la que hay varias viviendas, una de ellas justo al otro lado de la calle) sorprendió en sus puestos a sus más de 150 trabajadores, en su mayoría mujeres.

El fuego se originó en la cubierta de la parte central de la factoría, que es donde se desarrolla la limpieza del pescado, por lo que no se veía desde dentro y los trabajadores continuaron con sus tareas mientras ya ardía la parte superior de la nave.

Tareas de extinción. / Cedida

Fueron evacuados de inmediato, sin tiempo para recoger sus pertenencias. La Guardia Civil acordonó la zona, y las empleadas contemplaron las tareas de extinción en la parte alta de la calle, que había sido cortada al tráfico.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos de Boiro y Ribeira y de los efectivos de Protección Civil y Policía Local de Rianxo, no hay que lemantar víctimas. Solo recibieron asistencia médica dos empleados (un hombre por inhalación de humo y una mujer por una crisis de ansiedad) y un bombero y dos policías (por efectos de las altas temperaturas).

Sin móviles: minutos de tensión y preocupación

En los primeros minutos se vivieron momentos de gran nerviosismo, porque los familiares de las trabajadoras, que ya tenían noticias del incendio, no conseguían contactar con ellas... porque todas tenían sus móviles en las taquillas de la conservera.

Un bombero apagando el fuego desde la cubierta. / Suso Souto

A las 14.45 horas el fuego se dio por controlado y las trabajadoras pudieron entrar por grupos a recoger sus pertenencias. Con todo, las tareas de extinción no se dieron por finalizadas hasta las cuatro y media de la tarde.

A consecuencia del incendio se desplomaron varias partes de la cubierta de la conservera, por lo que, de momento, no podrá retomar su actividad, según informó a este diario el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, que fue uno de los primeros en llegar.

Los peritos iniciaron la investigación para determinar las causas y circunstancias del incendio.