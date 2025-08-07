A Deputación incrementará a seguridade peonil en Rianxo cunha nova senda ata Burés

A actuación inclúe a creación dunha zona de estacionamento e a renovación das luminarias

Treito da estrada DP-7202 na que se construirá a senda peonil.

Suso Souto

Rianxo

A Deputación da Coruña impulsa unha nova actuación que incrementará a seguridade peonil na estrada DP-7002 coa construción dunha senda no tramo que conecta Rianxo con Burés, pasando por Asados.

A actuación adxudicouse por 161.761,09 euros e esta mesma semana asinouse o contrato para a súa execución. Permitirá dar continuidade ás sendas existentes nos treitos anterior e posterior, garantindo unha maior seguridade no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 1+541 e 1+911.

A nova senda sobreelevada terá un ancho de dous metros e contará con pavimento de baldosa hidráulica sobre base de formigón, incluíndo bordos neste mesmo material. O ancho poderá adaptarse puntualmente para minimizar o impacto sobre as parcelas lindeiras.

O proxecto contempla tamén a mellora da drenaxe mediante unha rede soterrada de tubaxes de PVC e a instalación de sumidoiros.

A maiores, entre os puntos quilométricos 1+783 e 1+827 executarase unha zona de estacionamento e entre os puntos 1+827 e 1+911 realizarase o afirmado dun sobreancho, mellorando a funcionalidade da vía.

A actuación completarase coa substitución dos puntos de luz existentes e coa correcta sinalización horizontal e vertical deste tramo.

