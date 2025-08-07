A Pobra impulsa o seu tecido económico cunha nova edición da campaña Comercio na rúa

Participarán dez establecementos e haberá talleres de bailes latinos e tradicionais

Amparo Cerecedo, na presentación da campaña.

Amparo Cerecedo, na presentación da campaña. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

Unha decena de negocios locais tomarán as rúas da Pobra do Caramiñal no marco dunha nova edición da campaña Comercio na rúa. Ademais da propia exposición dos artigos de cada establecemento, a programación incluirá diferentes actividades de dinamización coas que se busca cumprir un claro obxectivo: dar a coñecer a ampla variedade de locais que conforman o tecido económico do municipio e promover o comercio de proximidade.

A concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, explicou que a campaña comenza este venres 8 de agosto e prolongarase ata o domingo, día 10, na Praza do Emigrante.

O calendario de actividades completarase con obradoiros e actuacións musicais cos que se persegue estimular as compras e atraer a público maior. Así, o venres, ás 21.30 horas, levarase a cabo un taller de bailes latinos con Tania Dorca. O sábado, ás 21.00 horas, Cristian Leggiero e Paty Lesta tomarán a remuda cunha actuación musical, e o domingo, ás 12.00 horas, Arrancadeira dirixirá outro obradoiro de baile tradicional.

As persoas interesadas en facer as súas compras nos locais adheridos poderán achegarse o venres, de 19.00 a 23.00 horas, e o sábado e domingo, de 11.00 a 23.00 horas. Nesta ocasión, son dez os establecementos participantes: Burbujas, FinaCampaña, El armario de mi amiga, Azafrán, LuscoFusco, El armario de Alia, Noites de Datura, Flow de Meiga, Jéssica Tahim e Mil Colores.

A concelleira de Promoción Económica anima a veciñanza a tomar parte no programa e a apoiar aos comercios da Pobra, aos que definiu como "unha peza esencial da nosa riqueza como municipio".

