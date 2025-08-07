La Xunta encarga el proyecto para rehabilitar la iglesia de Noia que atesora el museo de laudas gremiales

La Consellería de Cultura ha encargado al estudio de arquitectura compostelano RVR el proyecto de rehabilitación de la iglesia de Santa María A Antiga, de Noia, en la que se custodian más de medio centenar de laudas gremiales (lápidas sepulcrales de diferentes gremios profesionales y estatus sociales de la villa que datan desde la época medieval hasta la Edad Moderna, es decir, del siglo XIV al XIX).

El proyecto, que está prácticamente redactado y se entregará a la Xunta en las próximas semanas, detallará las actuaciones que es necesario ejecutar para una rehabilitación integral del templo, tanto de la cubierta como de la madera o la iluminación.

Para la eliminación de las infiltraciones que provocan las humedades se plantearán actuaciones no solo en las paredes de la iglesia, sino también en el terreno, en la zona perimetral del templo.

El edil de Cultura, José Pérez, dijo que el Concello lleva varios años buscando financiación para esta ambiciosa rehabilitación, que quedó fuera de los fondos Next Generation.

Por otra parte, Pérez presentó la nueva aplicación que permite realizar una visualización virtual en 3D de una treintena de laudas gremiales. La visita virtual en 3D ya era posible a través de la página oficial de Turismo de Noia, pero ahora se han añadido de manera individual 30 de las 50 laudas que se exponen en la iglesia.

Laudas gremiales expuestas en la iglesia de Santa María A Nova de Noia. / Cedida

Una visita a la iglesia desacralizada de Santa María A Nova es un salto atrás en el tiempo que nos lleva a disfrutar de la icónica arquitectura presente en la región. El gótico marinero, fácilmente reconocible si miramos el techo de la nave central, que nos recordará al casco invertido de un barco, está presente en una construcción que alberga una curiosa colección. Sujetas en pie, se pueden admirar una selección de laudas con diferentes motivos esculpidos.

El primer tipo de laudas que distinguimos son las gremiales. Se distinguen de las demás en que poseen algún elemento distintivo de un oficio, como una concha, para los pescadores; unos pies, para los zapateros; unas tijeras y una vara de medir, para los sastres, etc.

También hay otro grupo de laudas con marcas familiares o distintivos que eran transmitidos de padres a hijos y que generalmente estaban asociadas a las herramientas que utilizaban en vida los difuntos.

Por supuesto, también hay expuestas una serie de lápidas con motivos heráldicos y epigráficos en los que figura el escudo de armas de la familia del difunto. Cabe recordar la importancia de los blasones familiares en la cultura de la época como símbolo de status y diferenciación social.

En cuarto lugar, se pueden apreciar algunas lápidas con temas antropomorfos, con la figura humana como elemento central. Una explicación con mucho sentido a la existencia de esta colección sería que en la antigüedad la mayor parte de la población era iletrada, por lo que en la mayoría de los casos no podrían averiguar quién estaba enterrado en la tumba. De ahí que se optara por representaciones de oficios o símbolos fácilmente reconocibles por los habitantes de la época.

La visita continúa en el exterior, pues en el cementerio se puede admirar un crucero cubierto por un baldaquino del siglo XVI, conocido como el Cristo do Humilladoiro. A su alrededor, una impresionante colección de lápidas que convierten al museo de laudas en un monumento histórico, declarado como tal en 1973.