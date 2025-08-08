Evacuada de urgencia una pasajera del crucero 'Disney Fantasy' cuando navegaba frente a Porto do Son

Una pasajera del crucero Disney Fantasy ha necesitado ser evacuada de urgencia este viernes cuando la embarcación se encontraba a unas 25 millas frente al municipio de Porto do Son.

Según informa Salvamento Marítimo, fue necesaria la evacuación médica la noche del pasado jueves a bordo del helicóptero Helimer 402. Fue trasladada al aeropuerto coruñés de Alvedro, donde esperaba una ambulancia que la trasladó al hospital de A Coruña (Chuac). La operación fue coordinada por el centro de Salvamento Fisterra.

Asimismo, en las últimas horas Salvamento tuvo que efectuar otro rescate en Galicia, en este caso en la playa de Punta Penencia, en Ferrol. En este caso los bomberos ferrolano solicitaron colaboración, a través del 112, por una persona caída desde un acantilado y con posible fractura de tobillo, sin posibilidad de ser trasladada por tierra ni por mar. El Helimer 402 llevó al accidentado al aeropuerto de Alvedro.

El Disney Fantasy se inauguró en 2012; con una capacidad para 4.000 pasajeros, ofrece todas las actividades habituales para niños en un crucero Disney, además de contar con un restaurante y un spa para adultos, dirigido a los padres.

Dispone de un cine en 3D con proyecciones de las últimas películas de Disney. Y al igual que los otros cruceros de Disney, incluye espectaculares shows musicales en vivo y películas de estreno en 3-D, así como piscinas.