Máis de 1.800 persoas gozaron dos 13 concertos do Noia Harp Fest
O festival baixou o pano coa estrea da obra gañadora do premio Portus Apostoli, composta polo arxentino Federico Beilinson
A duodécima edición do Noia Harp Fest despediuse cun concerto especial na gala de entrega do III Premio Internacional de Composición Portus Apostoli (dotado con 2.500 €), celebrada no Coliseo Noela e na que se estreou a obra Cuatro historias gallegas, do guitarrista e compositor arxentino Federico Beilinson.
A Real Filharmonía de Galicia, baixo a dirección de Sebastian Zinca (e con Claudia Besné e Francesca Romana di Nicola como solistas) estreou a obra gañadora deste certame impulsado polo festival e polo Concello.
Tamén se puido escoitar, por vez primeira, Folías celtas, mención de honra do Portus Apostoli, composta polo uruguaio afincado na Coruña Gabriel Bussi.
O festival despídese ata o ano que vén consolidado como un referente cultural no mundo da arpa. Tras cinco xornadas de concertos, o único festival dedicado ao citado instrumento no noroeste peninsular baixou o pano cun éxito rotundo de asistencia: uns 1.800 asistentes gozaron dunha ampla programación de 13 concertos (12 deles gratuítos) que achegaron ao público pezas interpretadas con diferentes tipos de arpa (de palancas, de pedais, triple barroca e llanera) e en base a variados estilos musicais (clásico, folk, música antiga, flamenco, etc).
Á gala asistiron o alcalde, Santiago Freire, e a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, quen destacou «a importancia deste tipo de iniciativas que combinan excelencia artística, proxección internacional e dinamización cultural».
- Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Los propietarios de los pisos nuevos de Milladoiro, en pie de guerra: «No queremos alojamientos turísticos»
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Así son las vacaciones de agosto de la clase política de Compostela
- ¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela
- Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova