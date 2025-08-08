Máis de 1.800 persoas gozaron dos 13 concertos do Noia Harp Fest

O festival baixou o pano coa estrea da obra gañadora do premio Portus Apostoli, composta polo arxentino Federico Beilinson

Santiago Freire, esqda., Claudia Besné, Belén do Campo, Sebastian Zinca e Federico Beilinson.

Santiago Freire, esqda., Claudia Besné, Belén do Campo, Sebastian Zinca e Federico Beilinson. / Jerry Elefarte

Suso Souto

Noia

A duodécima edición do Noia Harp Fest despediuse cun concerto especial na gala de entrega do III Premio Internacional de Composición Portus Apostoli (dotado con 2.500 €), celebrada no Coliseo Noela e na que se estreou a obra Cuatro historias gallegas, do guitarrista e compositor arxentino Federico Beilinson.

A Real Filharmonía de Galicia, baixo a dirección de Sebastian Zinca (e con Claudia Besné e Francesca Romana di Nicola como solistas) estreou a obra gañadora deste certame impulsado polo festival e polo Concello.

Tamén se puido escoitar, por vez primeira, Folías celtas, mención de honra do Portus Apostoli, composta polo uruguaio afincado na Coruña Gabriel Bussi.

O festival despídese ata o ano que vén consolidado como un referente cultural no mundo da arpa. Tras cinco xornadas de concertos, o único festival dedicado ao citado instrumento no noroeste peninsular baixou o pano cun éxito rotundo de asistencia: uns 1.800 asistentes gozaron dunha ampla programación de 13 concertos (12 deles gratuítos) que achegaron ao público pezas interpretadas con diferentes tipos de arpa (de palancas, de pedais, triple barroca e llanera) e en base a variados estilos musicais (clásico, folk, música antiga, flamenco, etc).

Á gala asistiron o alcalde, Santiago Freire, e a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, quen destacou «a importancia deste tipo de iniciativas que combinan excelencia artística, proxección internacional e dinamización cultural».

