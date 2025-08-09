Aromático brindis en el Pazo de Goiáns con los vinos de IXP de trece bodegas

La comarca del Barbanza acoge este fin de semana una nueva edición de la cita enológica Boviño wine fest, en la que trece bodegas gallegas promocionan sus vinos de Indicación Xeográfica Protexida, con más de cincuenta referencias.

El jueves hubo cata, visita teatralizada a cargo de Víctor Mosquera y Josito Porto, y degustación de mariscos en la cetárea Ángel Mar; el viernes, una ruta por los viñedos de la bodega Entre Os Ríos, degustación de conservas gourmet y cata musical con Soul wine by Julián Maeso y con Juanjo Figueroa Treus.

Espectáculo de beatbox de Grison en los jardines del Pazo de Goiáns. / Iván Viturro

Y este sábado las bodegas participantes instalaron stands en los jardines del Pazo de Goiáns (Boiro). Además de degustar los vinos, los asistentes pudieron participar en una ruta botánica por los jardines del pazo, guiada por Xulio Gutiérrez, y en una cata musical amenizada por Juanjo Figueroa.

Además, actuó el grupo local Xabi & Javi y por la tarde hubo otra cata de vinos animada por la actuación del televisivo Grison (del programa La revuelta, de TVE), que protagonizo un espectáculo de beatbox. A partir de la medianoche, varios locales de ocio nocturno de Boiro servirán combinados elaborados con vinos de las IXP.

En cuanto a la jornada de este domingo, al mediodía se abrirán los distintos espacios de promoción de los vinos en el Pazo de Goiáns y comenzarán las actuaciones musicales.

Habrá también exposición de sancosmeiros, un espacio enológico y otro gastronómico, el espacio de Cervezas Alhambra.